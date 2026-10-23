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台鐵24日中午前 基隆至彰化、宜蘭線及北迴線停駛

中央社／ 記者余曉涵台北23日電
台鐵指出，明天中午12時前，西部幹線基隆=彰化間、宜蘭線及北迴線的對號列車停駛，其餘路段恢復正常行駛。聯合報系資料照
台鐵指出，明天中午12時前，西部幹線基隆=彰化間、宜蘭線及北迴線的對號列車停駛，其餘路段恢復正常行駛。聯合報系資料照

台鐵指出，明天中午12時前，西部幹線基隆=彰化間、宜蘭線及北迴線的對號列車停駛，其餘路段恢復正常行駛。東部幹線是樹林=花蓮間的對號列車停駛，花蓮=台東正常行駛。

颱風薔琵襲台，台鐵今天晚間公告西部幹線對號列車明天中午前基隆=彰化間停駛；彰化=高雄=枋寮間正常行駛；非對號列車部分，基隆=彰化間除海線及成追線列車全區間停駛外，其餘路線視風雨情形機動行駛，彰化=高雄=枋寮間列車正常行駛。

此外，台鐵表示，472次、102次、280次、270次全區間停駛；101次台中=潮州、191次台中=潮州、371次台中=台東全區間正常行駛。

東部幹線方面，台鐵說，樹林=宜蘭=花蓮間對號列車停駛，花蓮=台東間對號列車正常行駛。非對號列車方面，樹林=宜蘭=花蓮間列車停駛，花蓮=台東間正常行駛。

台鐵指出，207次全區間停駛。

台鐵表示，南迴線、六家線、集集線、沙崙線均正常行駛，平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。觀光列車除藍皮解憂號正常行駛外，海風、山嵐、鳴日廚房與環島之星等觀光列車全日停駛。

台鐵表示，明天中午12時之後行車資訊預定於明天上午8時公告。

薔琵颱風 台鐵 南迴線

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