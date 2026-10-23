中颱薔琵挾強風豪雨 全台1死350傷、停電累計15萬6720戶

中央災害應變中心23日召開颱風薔琵工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳（中）主持。中央社

中颱薔琵帶來強風豪雨，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今晚主持第七次工作會報，根據中央氣象署最新的觀測資料，薔琵颱風中心位置今晚宜蘭東南東方約130公里，每小時10轉17公里，七級風暴風圈半徑達320公里，轉北北東進行，預計24日晚上8時暴風圈脫離台灣陸地。全台曾停電15萬6720戶，修復13萬5686戶，待修復2萬1034戶。

中央氣象署今晚指出，今天累計降雨量前7名為宜蘭縣大同鄉 614.0毫米、台中市和平區 385.5毫米、桃園市復興區 312.5毫米、台北市南港區 274.5毫米、花蓮縣秀林鄉 262.5毫米、新竹縣尖石鄉 256.0毫米、新北市石碇區 213.0毫米。

薔琵颱風過去3個小時有偏折打轉的現象，目前中心很接近東北角陸地。宜蘭強風 豪雨將持續至明晨，今晚至明天白天苗栗以北的風雨則將進一步增強，請嚴防颱風強風。明下午起將逐漸遠離，風雨影響將逐步減弱。

受颱風及其外圍環流影響，今晚至明日，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗以北山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣以北、宜蘭縣地區及臺中、南投、 花蓮山區有局部大雨或豪雨，新竹市、台中、南投、花蓮地區及雲林、嘉義、高雄 山區有局部大雨發生的機率。

今晚各沿海及離島易有平均風9級以上或陣風11級以上之強陣風，部分地區亦 有較強陣風；明(24)日風力雖稍減，部分地區仍有平均風9級以上或陣風11級以上 強陣風。台灣附近各海面風浪偏大，東半部沿海、基隆北海岸、台中、苗栗沿 岸易有6公尺以上巨浪，部分沿海已出現8公尺以上浪高或6公尺巨浪，明下半天起浪高逐漸減小；各沿海及離島有長浪發生。

國家災害防救科技中心表示，中度颱風薔琵主要影響台灣的時間為23日至24日，北部、東北部、離島及全台沿海空曠地區，須留意強陣風造成招牌、鷹架掉落、路樹倒塌 ；坡地災害高風險區，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣和花蓮縣等8個縣市山區，易成孤島聚落地區須預做防災整備。

消防署指出，全台統計1死、350傷，其中外籍人士有12名，包括台中市7名，為馬來西亞籍1人，越南籍5人、印尼籍1人；苗栗縣2名為馬來西亞籍1人，越南籍1人；彰化縣為印尼籍3名。一般災情狀況（總計3671件，已處理1965件，處理中1706件），其中以路樹傾倒1238件最多。

明天停止上班、停止上課縣市有基隆市、北台市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、 苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、 連江縣等13縣市

市話中斷1140戶、已修復977戶、待修復163戶，為台北市30戶、新北市24戶、桃園市83戶、 台中市26戶，待台電復電後即可恢復。

內政部統計，全台至今8時，新北市1421人、桃園市694人、宜蘭縣363人、 花蓮縣607人、南投縣53 人、雲林縣1人、台東縣1 人、屏東縣24人、新竹縣 1206人及嘉義縣2人，共4372人進行疏散撤離；萬里溪堰塞湖部分共有140人。

衛福部統計至今晚8時，全台有6縣市開設36處收容處所，新北市10處126人，桃園市7處84人，新竹縣8處80人，屏東縣1處7人，宜蘭縣5處33人，花蓮縣5處101人。