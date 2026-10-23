薔琵颱風襲嘉義逾1.3萬戶停電 台電冒雨搶修目前2614戶待復電

薔琵颱風及外圍環流影響嘉義地區，沿海鹽塵害導致饋線跳脫，傳出停電災情。台電嘉義區營業處統計，截至今天晚間8時，嘉義地區累計停電戶數達1萬3760戶，經搶修復電1萬1146戶，仍有2614戶停電，主要集中在六腳、朴子、番路、義竹、東石及布袋等鄉鎮。

台電嘉義區處表示，薔琵颱風暴風圈籠罩，嘉義沿海陣風一度達10級，強風持續造成高壓線路受損、斷線，部分地區還有樹竹碰觸電線及鹽塵害等情形，導致饋線跳脫，由於線路搶修耗時，作業進度也受到強風豪雨影響，目前已調派人力投入搶修，盼盡速恢復供電。

台電嘉義區處指出，電力搶修需依供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的順序進行，必須先恢復重要供電設施及主線供電，再逐步處理各區線路故障，入夜後視線不佳，搶修過程以人員安全為優先，視現場風雨狀況調整作業，請尚未復電的民眾耐心等候。

台電也提醒，嘉義沿海及山區風雨仍可能持續，民眾應提高警覺，若發現電線掉落或外露，切勿靠近、觸碰或自行撿拾，應立即通報台電處理。家中若發生停電，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」、台灣電力APP查詢及通報，或撥打1911客服專線。

薔琵颱風襲台，嘉義縣今天有超過1.3萬戶停電，台電人員冒雨搶修，目前仍有2614戶待復電。圖／台電嘉義區處提供