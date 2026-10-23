不排除「掉」到北花外！薔琵宜蘭近海龜速畫圈 影響時間恐再拉長

薔琵颱風在宜蘭近海偏折，預估再晚一些將出現龜速打轉現象。氣象署不排除萬一颱風打轉路徑不小心往南「掉了一些」，北花蓮也可能出現較明顯風雨，提醒民眾特別留意。而按照目前預估，陸警將於明天晚間至深夜解除、全部警報解除得等到明天深夜到後天凌晨。

薔琵颱風晚間8時，已經來到宜蘭東方100公里外海面上，過去一段時間，由於颱風眼不對稱，呈現南北偏長軸狀，造成颱風出現向台灣陸地靠近的偏折。

中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，深夜颱風將在宜蘭近海打轉，屆時因為接近颱風眼，宜蘭沿海城鎮可能出現14級陣風，過程中，若中心稍微往南飄一些，北花蓮也可能出現較強風勢。請民眾收到國家級警報時，務必立刻進入室內，以策安全。

林秉煜指出，薔琵颱風目前移動的速度相當緩慢，得等到清晨後才會有比較明顯的往北分量出現，牽引颱風向北移動。預估陸警最快得於明天夜間至深夜才有機會解除，全數脫離警戒則需等到明天深夜至後天凌晨。

林秉煜示警，今天入夜後到明天上半天，將是風雨浪最顯著的時候。由於颱風中心距離本島陸地最短距離將低於100公里，十級暴風圈也於傍晚5時左右觸陸，新北三貂角目前測出本島最強14級強陣風，氣象署也將持續針對新北貢寮及宜蘭沿海鄉鎮發布強風告警。