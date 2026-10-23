整理包／薔琵威脅仍在！13縣市續放颱風假 各醫院24日開設情形一次看

薔琵颱風來襲，北北基桃、台中等地區今天晚間8點宣布24日再放一天颱風假，目前嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等9縣市宣布明天維持正常上班上課，其餘13縣市皆已宣布明天停止上班上課。因應颱風假，《聯合報》整理24日各大醫院開診情形。

台大兒童醫院：休診，門診、各項檢查、檢驗及領藥停止服務

三總內湖院區：上午開設颱風特別門診，住院、急診均照常服務，若有疑義可電（02）87923311詢問。

三總汀州院區：休診，若有疑義可電（02）87923311詢問。

三總台北門診中心：休診，若有疑義可電（02）87923311詢問。

國泰醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院之必要服務照常。

汐止國泰：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院之必要服務照常。

新光醫院：開設颱風特別門診，急診及住院照常服務。

台北慈濟：門診及相關服務均暫停。住院、血液透析與急診正常服務。

台北馬偕：上午開部分颱風門診，住院、急診正常開設。

淡水馬偕：上午開部分颱風門診，住院、急診正常開設。

北醫附醫：開設颱風特別門診，急診、住院照常服務。

雙和醫院：開設颱風特別門診，上午開設內、外、兒科各一診，住院及急診維持正常運作。

振興醫院：門診休診，開設內、外科上午各一診，急診照常服務。

和信醫院：全日門診、檢查（驗）、手術、住院均暫停服務，急診照常服務。

輔大醫院：上午開設颱風特別門診，急診、住院照常服務。

基隆長庚：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

台北長庚：門診、檢查（驗）皆暫停服務，透析服務照常。

土城醫院：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

林口長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。

桃園長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。

仁愛長庚合作聯盟醫院：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。

雲林長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。