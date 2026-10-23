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整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

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整理包／薔琵威脅仍在！13縣市續放颱風假 各醫院24日開設情形一次看

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真沈沛育陳雨鑫／台北即時報導
薔琵颱風23日帶來強陣風與連續雨勢，全台22縣市政府陸續宣布24日是否停班停課，有9縣市維持正常上班上課，其餘皆宣布24日停班停課。記者曾原信／攝影
薔琵颱風23日帶來強陣風與連續雨勢，全台22縣市政府陸續宣布24日是否停班停課，有9縣市維持正常上班上課，其餘皆宣布24日停班停課。記者曾原信／攝影

薔琵颱風來襲，北北基桃、台中等地區今天晚間8點宣布24日再放一天颱風假，目前嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等9縣市宣布明天維持正常上班上課，其餘13縣市皆已宣布明天停止上班上課。因應颱風假，《聯合報》整理24日各大醫院開診情形。

台大醫院總院：休診，門診、各項檢查、檢驗及領藥停止服務

台大兒童醫院：休診，門診、各項檢查、檢驗及領藥停止服務

三總內湖院區：上午開設颱風特別門診，住院、急診均照常服務，若有疑義可電（02）87923311詢問。

三總汀州院區：休診，若有疑義可電（02）87923311詢問。

三總台北門診中心：休診，若有疑義可電（02）87923311詢問。

國泰醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院之必要服務照常。

汐止國泰：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院之必要服務照常。

新光醫院：開設颱風特別門診，急診及住院照常服務。

台北慈濟：門診及相關服務均暫停。住院、血液透析與急診正常服務。

台北馬偕：上午開部分颱風門診，住院、急診正常開設。

淡水馬偕：上午開部分颱風門診，住院、急診正常開設。

北醫附醫：開設颱風特別門診，急診、住院照常服務。

雙和醫院：開設颱風特別門診，上午開設內、外、兒科各一診，住院及急診維持正常運作。

振興醫院：門診休診，開設內、外科上午各一診，急診照常服務。

和信醫院：全日門診、檢查（驗）、手術、住院均暫停服務，急診照常服務。

輔大醫院：上午開設颱風特別門診，急診、住院照常服務。

基隆長庚：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

台北長庚：門診、檢查（驗）皆暫停服務，透析服務照常。

土城醫院：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

林口長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。

桃園長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。

仁愛長庚合作聯盟醫院：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。

雲林長庚：門診（含門診手術）與檢查全部暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

薔琵颱風 北北基桃 台大醫院 國泰醫院 馬偕 慈濟 雙和醫院 輔大醫院 林口長庚

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