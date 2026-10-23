薔琵颱風襲台…高鐵24日全線正常營運 各車次按時刻表發車

台灣高鐵今天宣布，依據颱風薔琵各項氣象資訊綜合研判，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，以加強服務旅運需求，敬請旅客安心搭乘。

颱風薔琵襲台，台灣高鐵表示，後續如因颱風影響需進行營運調整，將盡速提前公告。

台灣高鐵發布新聞稿表示，颱風期間敬請旅客務必注意自身安全，且為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買颱風警報期間車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。