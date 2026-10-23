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影／全市風力達到放假標準 張善政：桃園明天停班停課
桃園市政府宣布，依據最新天氣預報資料，明（10/24）日達到停止上班上課標準，市府於20時宣布，明天停止上班上課，市府也將持續注意颱風最新動態。
市府提醒，根據預報研判，明天平地、台地降雨量為大雨等級，山區為豪雨等級；沿海地區午前仍有8-12級強陣風。下半天颱風移動速度將加快遠離，呼籲市民朋友仍要做好防颱準備。
桃園市長張善政受訪表示，今天桃園全市風力都達標，雨勢部分達標，所以明天還是桃園市全天停班停課。另外補充一點，下半天雨勢風勢會稍微小一點，清潔隊會開始出來收垃圾，晚上也會恢復正常。不然的話，停太多天，市民家裡面的這個垃圾沒辦法清運。謝謝清潔隊在這個時候特別能夠支援市府的清潔工作。
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