影／全市風力達到放假標準 張善政：桃園明天停班停課

薔琵颱風來襲，今（23）日至明日上半天對台灣影響最劇烈。根據氣象署資訊，中颱薔琵19時的中心位置在北緯24.6度，東經123.0度，即在宜蘭的東方約130公里之處，以每小時10轉17公里速度，向北北東進行。預測未來移動速度減慢，並有偏折或打轉的現象，其暴風圈正籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖持續構成威脅。 民眾關心明（24）日是否停班停課，有機會連放2天颱風假嗎？高雄、台南、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門等9縣市陸續宣布，明天正常上班上課；另外，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市，則連續放2天颱風假，《聯合新聞網》為您整理全台22縣市停班課資訊。 function SetCwinHeight(){var e=document.getElementById("mainframe");document.getElementById&&e&&!window.opera&&(e.contentDocument&&e.contentDocument.body.offsetHeight?e.height=e.contentDocument.body.offsetHeight:e.Documen

2026-10-23 20:26