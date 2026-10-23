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風雨都達標 基隆市政府宣布明天停班停課

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今晚宣布明天停班停課。記者游明煌／攝影
基隆市政府今晚宣布明天停班停課。記者游明煌／攝影

基隆市政府今晚8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，明天停止上班及上課。

基隆市防災應變中心今晚表示，基隆過去24小時降雨64毫米，今天晚間風雨明顯增強，風強雨驟，將持續到明天。目前已受理63件案件，建物毀損29件、民生基礎設施災情20件、廣告招牌6件、路樹災情2件及其他災情，已處理35件。市府提醒低窪地區店家及市民提高警覺、檢查及安裝防水閘門、排水設施及居家防護措施。

薔琵颱風造成基隆、新北部分地區陸續發生停電事故，截至今晚6時，累計約4128戶停電，主要影響地區包括基隆市七堵區、新北市汐止、平溪及石門等地區，經全力搶修，復電達94%，目前尚餘266戶未復電，持續搶修中。

基隆市政府今晚宣布明天<a href='/search/tagging/2/停班停課' rel='停班停課' data-rel='/2/103564' class='tag'><strong>停班停課</strong></a>。記者游明煌／攝影
基隆市政府今晚宣布明天停班停課。記者游明煌／攝影

薔琵颱風 基隆 停班停課 氣象署

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