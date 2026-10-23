風雨都達標 基隆市政府宣布明天停班停課

薔琵颱風來襲，今（23）日至明日上半天對台灣影響最劇烈。根據氣象署資訊，中颱薔琵20時的中心位置在北緯24.9度，東經122.7度，即在宜蘭的東方約100公里之處，以每小時16公里速度，向北北東進行...

2026-10-23 20:26