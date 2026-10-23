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薔琵颱風漸緩…台南明正常上班上課 黃偉哲要求確保戶外活動安全

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午主持薔琵颱風災害應變中心第三次工作會報。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲下午主持薔琵颱風災害應變中心第三次工作會報。圖／台南市政府提供

依據最新氣象預報及風雨情勢研判，台南明天上午將脫離七級暴風圈影響，市長黃偉哲表示，明日正常上班、正常上課，各單位應持續做好防颱工作，確保市民安全。

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中度颱風「薔琵」持續影響台灣，台南市災害應變中心下午召開第三次工作會報，黃偉哲主持，聽取中央氣象署台灣南區氣象中心、成大防災研究中心及各局處報告，掌握颱風動態與防災整備情形。

黃偉哲指出，根據中央氣象署及成大防災研究中心報告，今日午夜至明日清晨風雨可望逐漸減弱，但仍不可掉以輕心，尤其沿海地區須持續注意風力及風浪變化，各單位也應依實際情況做好應變準備。

黃偉哲表示，明日台南市正常上班、正常上課。但在此之前仍須留意風勢變化，尤其針對戶外活動及相關設施，各單位務必加強防風措施，確保市民安全。

觀光旅遊局說明，明天相關活動照常舉行，已事先與活動廠商討論應變措施，並要求加強現場設施及防風安全措施。

黃偉哲指示，活動舉辦期間應密切注意天候變化，確實做好防風設備及安全維護工作，相關單位也應加強聯繫與現場管理，確保活動順利進行及參與民眾安全。

針對公共設施及環境整備，市府各局處持續掌握各項設施狀況。工務局說明，路樹及廣告招牌相關案件已完成處理，後續將持續巡查公共設施及道路環境，確保市民通行安全。

黃偉哲指示，颱風期間風勢仍強，戶外設施、活動場地及相關設備應確實做好固定及防風措施，避免因強風吹襲影響公共安全。

社會局說明，目前全市129個社福機構均無預防性撤離需求，12個社福中心已動員93位社工，關懷長輩、身心障礙者及特殊弱勢家庭，確認生活狀況與需求，並持續掌握相關服務情形。

市府表示，災害應變中心將持續掌握薔琵颱風最新動態及各項防災整備情形，與中央、區公所及相關單位保持密切聯繫，依實際風雨狀況滾動調整應變措施。提醒市民留意最新氣象及市府公告，做好防颱準備；參與戶外活動時，也應配合現場安全指引，共同維護生命財產安全。

台南市長黃偉哲下午主持薔琵颱風災害應變中心第三次工作會報。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲下午主持薔琵颱風災害應變中心第三次工作會報。圖／台南市政府提供

薔琵颱風 黃偉哲 台南

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