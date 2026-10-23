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基隆、汐止等地11級強陣風設備受損4128戶停電 台電搶修剩266戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆汐止等地11級強陣風電纜受損4128戶停電，台電搶修剩266戶。圖／台電基隆區營業處提供
基隆汐止等地11級強陣風電纜受損4128戶停電，台電搶修剩266戶。圖／台電基隆區營業處提供

薔琵颱風造成基隆、新北部分地區陸續發生停電事故，截至今晚6時，累計約4128戶停電，主要影響地區包括基隆市七堵區、新北市汐止平溪石門等地區，經全力搶修，復電達94%，目前尚餘266戶未復電，持續搶修中。

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台電基隆區營業處動員143名工程人員，並出動工程車、吊臂車、昇空車及挖土機等設備，隨報隨修，經全力搶修，加速恢復民眾供電。

依中央氣象署預測，今晚至明日上午為風雨影響較劇烈時段，預估新北部分地區及基隆北海岸沿海、山區可能出現12至13級強陣風，台電持續搶修。台電總公司已協調南部區處支援人力，預計明日清晨起陸續投入搶修。

台電基隆區營業處表示，透過「台灣電力APP」通報，感謝民意代表關心搶修進度。電力搶修須依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的順序進行，並優先處理火車、自來水及通訊等公共設施，因此無法同時滿足所有用戶的復電需求。台電將持續全力搶修，請受影響用戶耐心等候，多多體諒。

基隆汐止等地11級強陣風電纜受損4128戶停電，台電搶修剩266戶。圖／台電基隆區營業處提供
基隆汐止等地11級強陣風電纜受損4128戶停電，台電搶修剩266戶。圖／台電基隆區營業處提供

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