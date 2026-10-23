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颱風薔琵影響 24日6航線84航次船班停航
受颱風薔琵影響，交通部航港局指出，今天共有10航線、98航次停航，明天預估停6航線84航次，呼籲颱風期間不要到離島旅遊。民航局截至今天傍晚6時統計，航班共取消986架次。
颱風來襲，今天班機取消、異動多。交通部民用航空局薔琵颱風應變小組截至傍晚6時統計，國內線共取消262架次，國際暨兩岸航線取消724架次、延誤9架次。
交通部航港局指出，今天共有10航線，計98航次停航，包括基隆-馬祖全部停航（3航次），南竿福澳-福州琅岐全部停航（4航次），北竿白沙-福州黃岐全部停航（4航次），金門-石井全部停航（4航次），金門-五通部分停航（開航12航次，停航16航次）。
另外，高雄-馬公全部停航（1航次），東港-小琉球全部停航（54航次），鹽埔-小琉球全部停航（6航次），富岡-綠島全部停航（4航次），富岡-蘭嶼全部停航（2航次）
航港局預估明天共有6航線，計84航次停航，包括基隆-馬祖全部停航（2航次），台馬之星擬加開1航次，新台馬原訂航次將於上午11時公告是否停航。
南竿福澳-福州琅岐全部停航（4航次），北竿白沙-福州黃岐全部停航（4航次），東港-小琉球全部停航（54航次），鹽埔-小琉球全部停航（6航次），富岡-綠島全部停航（14航次）。相關資訊可參考航港局網站。
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