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風雨均達標 新北明再放颱風假？侯友宜：晚間北北基桃統一宣布

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜表示，明天是否停班課將會與北北基桃同步對外宣布。記者黃子騰／攝影
侯友宜表示，明天是否停班課將會與北北基桃同步對外宣布。記者黃子騰／攝影

中颱薔琵逼近台灣東北角，新北市今晚至明天清晨風雨仍強，明天市區陣風上午約6至8級，沿海陣風可達8至10級，風力及山區雨量皆已達停班課標準，颱風暴風圈預計明午後逐漸遠離。侯友宜表示，明天是否停班課將會與北北基桃同步對外宣布。

新北市政府今天下午5時30分召開薔琵颱風新北市災害應變中心工作會報，據天氣風險管理公司指出，薔琵颱風中心位於新北市東南方約203公里海面，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑120公里，中心附近最大風速每秒43公尺，目前持續朝台灣方向靠近。

預計今晚至深夜接近台灣東北角外海，明天清晨後轉向北北東移動。新北市今晚至明天清晨是新北市風雨最明顯，北側、東側及南側山區有豪雨至大豪雨，平地、市區有大雨至豪雨，周五晚至明天上午，沿海陣風可達9至12級，局部上看13級。

天氣風險管理公司預估，明天新北市南側山區約180至350毫米，東側約100至300毫米，整體總雨量預估南側最高可達500至900毫米、東側480至800毫米、北側480至750毫米。

侯友宜表示，新北市截至今日下午4點已完成預防性撤離1420人，收容安置117人，淡海、安坑及三鶯線下午3時起預防性停駛，環狀線班距拉大為12分鐘；淡江大橋也預警性封閉。

消防局統計，截至今天下午5時，新北市災害應變中心共受理110件災情，已結案95件，災情以路樹及鐵皮圍籬倒塌為主，另有板橋區招牌掉落案件。侯友宜呼籲，颱風期間民眾應留意市府最新資訊，若發現災情可撥打119或1999通報，避免外出以維護自身安全。

新北市今天下午召開薔琵颱風新北市災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影
新北市今天下午召開薔琵颱風新北市災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影

薔琵颱風 侯友宜 颱風假 新北 北北基桃

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