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傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

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傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署預報中心科長林秉煜解說颱風今晚至明天清晨移動路徑。颱風目前正在向台灣陸地偏折，逆時針打轉後將再度北上離開。記者孟嘉美／攝影
氣象署預報中心科長林秉煜解說颱風今晚至明天清晨移動路徑。颱風目前正在向台灣陸地偏折，逆時針打轉後將再度北上離開。記者孟嘉美／攝影

薔琵颱風朝宜蘭近海步步進逼，目前已經放慢腳步，並向台灣更靠近。傍晚5時，十級暴風圈已碰觸到蘇澳陸地，氣象署預估，未來薔琵將在深夜逆時針「打個圈」後，清晨再度北上遠離。各地風雨浪越晚越大，提醒民眾需特別留意。

氣象署持續針對中颱薔琵發布海上陸上颱風警報，晚間5時，薔琵颱風中心已來到宜蘭東南東方140公里處，七級暴風半徑持續籠罩整個台灣。未來將以每小時10轉17公里的速度，向北北東前進。

氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風現在已出現偏折現象、往台灣陸地靠近。今天晚間到明天凌晨中心將在宜蘭近海逆時針「轉一圈」後，於清晨再度受導引氣流牽動，北上離開台灣。

林秉煜指出，今天傍晚5時，十級暴風圈已經碰到蘇澳陸地，接下來一直到深夜，將是颱風距離台灣最近的時刻。

林秉煜說，今天凌晨3時蘭嶼測站已測出10.6公尺巨浪，創下建站9年來的歷史紀錄。第二高為2019年的白鷺颱風帶來的9米巨浪。全台最巨浪為2007年柯羅莎颱風，在龜山島造成23.7公尺巨浪，約7層樓高。

林秉煜提醒，蘭嶼今天已颳出最大15級強陣風，今晚到明天清晨各地平均風力來到7至9集、沿海及山區則可能來到11至12級，提醒收到強風告警警報的民眾應儘速進入室內。

雨勢部分，宜蘭今天累積雨量已達488毫米，相當接近超大豪雨標準。由於環流逐步接近，宜蘭山區恐有超大豪雨；北北桃竹山區大豪雨；北部、花蓮及中部以北需留意大雨或豪雨。

林秉煜指出，明天凌晨到清晨，颱風往北移動，宜蘭降雨將會稍微緩和，但上午中部以北仍需留意降雨。

颱風現在起最接近台灣陸地，各地風雨又會漸增。圖／氣象署提供
颱風現在起最接近台灣陸地，各地風雨又會漸增。圖／氣象署提供

薔琵颱風 氣象署

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