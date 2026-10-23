影／薔琵狂吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

颱風薔琵逼近各地風雨逐漸增強，高雄市阿蓮區今天下午就發生因颱風強風導致路樹倒塌的意外事故，一名53歲黃姓男子駕駛自小貨車行經仁愛路時，路樹突遭強風吹倒當場砸中行駛中的小貨車，小貨車失控撞擊路邊車輛及民宅，造成車上人員多處擦挫傷，目前該路段雙向交通受阻，警方正進行管制與疏導。

湖內警分局指出，今天下午4時許接獲報案，53歲黃姓男子駕駛自小貨車行經阿蓮區仁愛路段時，突遇路樹不敵強風倒塌砸向路面及路過的小貨車，黃男車輛失控擦撞停於路邊的車輛後，再衝撞鄰宅大門，導致民宅大門受損嚴重，黃姓駕駛與同車的副駕駛侯男身上多處擦挫傷，所幸兩人均意識清楚。

由於倒塌路樹與事故車輛橫跨路面，導致阿蓮區仁愛路段雙向交通受阻，現場滿是碎片，員警目前持續於現場實施交通疏導與管制。

高雄市府已成立災害應變中心一級開設，氣象署針對高雄發布陸上強風特報，預計今天陣風可達8級以上，警方特別提醒，颱風期間風力強勁，用路人行經樹木濃密或強風路段時務必減速慢行，行經阿蓮仁愛路事故路段請配合現場員警指揮提前改道，以維護行車安全。