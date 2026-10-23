台東6米巨浪看不到！三仙台「鏡頭君」糊成油畫 網友急喊：快擦一擦

薔琵颱風帶來強勁風浪，台東沿海巨浪不斷拍岸，中央氣象署發布巨浪告警，提醒民眾注意安全、切勿靠近海岸。不少網友不敢親赴海邊，轉而打開三仙台即時影像，想在線上欣賞第一排浪況，沒想到壯觀巨浪還沒看清楚，畫面卻一片模糊，讓網友哀號「失焦了嗎？」、「這是油畫效果？」還有人不忘替鏡頭君加油打氣，意外成為颱風天的另類話題。

隨著薔琵颱風逐漸接近台灣東部海面，台東沿海風浪增強，三仙台即時影像成為不少民眾掌握海況、遠端觀浪的選擇。除了關心海浪有多大，也有網友特地上線關心鏡頭君，留言替它打氣，喊話「撐住」、「平安」、「注意安全」，氣氛相當熱鬧。

不過，網友打開直播後，映入眼簾的卻不是清晰的巨浪，而是霧濛濛、宛如油畫的畫面，留言區瞬間熱鬧起來，有人問「壞掉失焦？」、「開濾鏡嗎？」、「誰去擦一擦啊」，也有人笑稱是「用生命直播」，希望鏡頭君能撐過颱風考驗。

三仙台鏡頭君小編在線上解釋，鏡頭並沒有故障，而是受到強勁海風吹拂，鏡面附著大量鹽分，即使擦拭後，約20分鐘又會再度模糊。由於當時雨勢不大，鏡面沒有足夠雨水，無法啟動雨刷；若直接刮除鹽分，也擔心刮傷鏡面。小編幽默請大家先欣賞限定版「油畫濾鏡」，並提醒民眾注意安全，待颱風過後再評估現場安全狀況，安排人員清潔鏡頭。

據了解，東部海岸國家風景區管理處曾於2023年為三仙台即時影像鏡頭增設雨刷，鏡頭也具備180度旋轉及遠近伸縮功能，方便調整拍攝視野。不過，碰上颱風期間強風挾帶鹽霧，鏡頭仍可能因鹽分附著而影響畫面清晰度。

民眾透過即時影像欣賞海景之餘，仍應以安全為優先。面對颱風帶來的強風與巨浪，切勿為了拍照或觀浪冒險前往海岸，留在安全處觀看直播，同樣能感受東海岸的驚濤駭浪。