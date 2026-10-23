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旅客注意…颱風薔琵影響 24日留意航班異動看這

中央社／ 台北23日電
颱風薔琵影響，明天國內線與國際線航班仍多有所異動，提醒旅客留意最新航班資訊。記者季相儒／攝影
颱風薔琵影響，明天國內線與國際線航班仍多有所異動，提醒旅客留意最新航班資訊。記者季相儒／攝影

颱風薔琵影響，明天國內線與國際線航班仍多有所異動，提醒旅客留意最新航班資訊。

星宇航空表示，受到薔琵影響，23日至24日台灣往返航班將有提前、延後或取消等異動，明天台中往返航班均全數取消，台北－下地島JX890/JX891、台北－沖繩 JX870/JX871皆取消。

星宇航空指出，為疏運旅客，將安排24日2架次東京返台加班機，有需求的旅客可多加利用。

台灣虎航表示，明天IT230/231桃園往返沖繩那霸、IT200/280台灣前往東京成田、IT210/284/710台灣前往大阪關西、IT632/654/655/675台灣往返濟州、IT736/737桃園往返石垣島、IT214桃園前往岡山、IT216/217桃園往返東京羽田、IT234桃園前往札幌新千歲、IT240/241桃園往返福岡航班取消。

台灣虎航指出，IT603首爾仁川前往桃園、IT206/207 桃園往返名古屋、IT606/607桃園往返釜山、IT772/773高雄往返仙台、IT250/251桃園往返高知、IT750/751桃園往返大分、IT202/203桃園往返東京成田、IT503/504桃園往返普吉島、IT552/585台灣往返峴港航班延後起飛。

長榮航空表示，23日至24日中午前部分往返桃園機場及松山機場航班將取消，將持續觀察薔琵動態，機動調整航班，提醒旅客出發前務必留意航班最新動態。

華航空指出，23日上午至24日上午期間往返台灣航班，可能有提前、取消或延遲等異動。建議旅客於前往機場前，透過華航官網或App查詢即時航班動態，以掌握最新資訊。

國內線方面，立榮航空表示，明天下午4時前，松山、台中往返航班取消；下午1時前，嘉義、台南、高雄往返航班取消；馬祖航班全日取消，立榮航空將持續觀察薔琵動態，機動調整航班，同時也提醒旅客出發前務必留意航班最新動態及異動資訊。

華信航空表示，明天松山-台東、松山-金門、松山-馬祖、松山-澎湖、台中-金門、台中-澎湖、高雄-金門、高雄-澎湖與高雄-花蓮都有航班取消，華信將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、App查詢最新航班資訊。

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