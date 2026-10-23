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薔琵狂風發威 銘傳大學前路樹倒在慢車道…幸無死傷

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝

薔琵颱風來勢洶洶，中心逐漸登陸台灣並開始打轉，預計將為北台灣帶來強陣風豪雨，根據氣象署台北觀測站資料，市區陣風一度達到8級。台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，稍早發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。

警、消今天早上10點55分獲報趕抵，確認路樹倒塌瞬間並未砸中行經的人車，隨後擺放三角錐並拉封鎖線交管，並透過1999市民熱線通報權責單位處置。北市工務局公燈處委外廠商隨即派員前往清除，目前車道上的樹木枝條已清理完畢並開放車輛通行，剩餘堆積於人行道上的樹幹則等待載運車輛前來運走，已不影響道路交通。

警方呼籲，受颱風影響，民眾外出應提高警覺，避免靠近易倒塌或掉落物品，如發現路樹倒塌或其他災情，請立即通報相關單位處理，共同維護自身安全及交通順暢。

薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝

薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
薔琵颱風來勢洶洶，台北市士林區中山北路五段銘傳大學前，今天發生路樹倒塌，巨木當場橫跨南往北方向慢車道，導致交通一度受阻，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝

薔琵颱風 銘傳大學 路樹 氣象署 豪雨 台北市

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