薔琵颱風籠罩…已釀1死171傷 全台明有機會續放颱風假

中度颱風薔琵7級風暴風圈已全面籠罩台灣本島，預估至明日晚間8時許暴風圈才會逐漸脫離陸地。由於北部地區降下豪雨且中南部地區持續受7級強風影響，全台各地明天的上班上課標準仍備受關注，有機會依據天候狀況繼續放颱風假，是否放假的決定今晚由各縣市政府宣布。

受颱風及其外圍環流影響，北部及東北部山區雨量預估達600至900毫米，宜蘭大同鄉今天累積雨量已達500毫米；東半部沿海觀測到6至10公尺以上巨浪，北海岸、宜蘭及中部沿海更出現12級以上強陣風。北部、東北部及中北部山區與沿海低窪地區已發布淹水警戒，嚴防強風豪雨衝擊。

災情統計方面，內政部消防署指出全台已造成1死171傷，一般災情通報共1726件。交通與民生設施受創嚴重，國際及兩岸航線已取消717架次，國內線全數取消；全台曾停電逾6.5萬戶，尚有1.4萬餘戶全力搶修中。全台8縣市累計疏散撤離2639人，並開設21處收容處所安置285人。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳於第六次工作會報裁示，考量東北部海岸逢滿潮及風暴潮，低窪地區需嚴防海水倒灌。各任務分組須切實落實防救災，氣象組應即時提供地方政府停班停課研判參考，並督導偏遠及離島地區維繫通訊。針對宜、桃、竹、新北等可能發布土石流紅色警戒區域，須於入夜前落實預防性撤離與安置，並注意漁船船員上岸避風狀況。

針對桃園、台中、雲林及彰化等民生設施受損區域，劉世芳指示積極調度資源搶修，爭取入夜前恢復供應；國防部及海巡署則須強化烏坵災情確認與中部岸際勸離執法。針對苗栗縣政府因藝人檔期難調而決定照常舉辦「2026山釀青春演唱會」，劉世芳表示，雖然活動地點在室內，但民眾往返途中的風險仍高，基於安全考量，此類安排有待日後檢討。