薔琵颱風來襲台南市災害應變中心開設 黃偉哲籲嚴防強風確保市民安全

台南市政府災害應變中心因應「薔琵」颱風來襲，23日上午一級開設，市長黃偉哲親自主持工作會報時表示，台南可能進入七級風暴風半徑範圍，且路徑仍有變數、移動速度可能減慢，恐延長影響時間，要求各單位提高警覺、落實防颱措施，降低災損。

黃偉哲指出，「薔琵」颱風雖由強烈颱風減弱為中度颱風，但仍具威脅，上午7時他前往去年丹娜絲颱風受創嚴重的七股區西寮海邊視察，現場強風幾乎讓人站不穩，所幸尚無災情傳出。

黃偉哲表示，市府已汲取丹娜絲颱風經驗強化整備，無論此次風雨影響程度如何，都須嚴陣以待，確保民生物資供應，並預防停電及通訊中斷。市府已備妥各里備援發電機，請區公所配送至里辦公處，以利緊急應變；若發生停電，也應儘速協調搶修，降低民生影響。

災害應變中心指出，根據中央氣象署預報，颱風通過台灣東北部近海的機率較高，但移動速度可能減慢，台南主要受影響時段為23日至24日清晨，可能出現9至12級強陣風，須嚴防強風危害。

黃偉哲呼籲市民朋友，颱風期間應避免非必要外出，同時要檢查門窗、招牌及陽台物品是否固定，行經路樹、工地及大型招牌周邊應注意安全。沿海可能出現強風、大浪及長浪，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事海上活動。