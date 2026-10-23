薔琵挾強風豪雨吹倒路樹 北市特斯拉慘遭壓毀、12汽機車受損

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市文山區今天上午發生路樹倒塌事故，興隆路四段一棵大樹疑不堪強風吹襲，突然傾倒，壓中路旁停放的特斯拉電動車及另一輛轎車，連同多部機車共約12輛汽機車受損，其中特斯拉車頂、後擋風玻璃遭樹木壓壞，所幸沒有造成人員傷亡。

木新派出所今天上午7時30分接獲災害應變中心通報，興隆路四段123號前發生路樹倒塌事故，警方趕抵現場，發現大樹倒向路旁，壓住停放的2輛自小客車及多部機車，立即設置封鎖線及警示措施，避免民眾靠近發生危險。

據了解，遭壓損的車輛包括一輛特斯拉電動車，車頂及後擋風玻璃受損嚴重，另有重型機車車主發現愛車遭樹木壓中，車身出現凹陷。相關單位獲報後展開清理，警方也協助現場警戒，將路面殘枝移往路旁，未影響車輛通行。

警方表示，颱風期間風雨較大，民眾外出應注意路樹及招牌等物品是否有傾倒、掉落危險，現場後續清理及相關事宜由權責單位持續處理。