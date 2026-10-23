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薔琵颱風來襲…屏東霧台預防性撤離24人 里港風吹沙塵土飛揚
薔琵颱風來襲，暴風圈籠罩，屏東縣山區預防性撤離，霧台鄉今中午撤離24人。下午風勢增強，高屏溪河畔里港鄉附近出現風吹沙。縣長周春米在臉書發文提醒，務必確保易掉落物加固措施。
屏東縣霧台鄉今預防性撤離，截至下午1時許，霧台鄉佳暮村預防性撤離24人，其中17人依親、7人收容，收容安置在長治百合部落佳暮村避難收容處所。
另外，網友「furryfandom_tfmceq」threads發文PO出影片，屏東里港塵土飛揚狀態，沙塵還在疊加，風速越來越大。環保局表示，根據河川揚塵監測資料顯示，高屏溪里港一帶，揚塵監控來到250微克／每立方公尺，是平常5倍，啟動抑制揚塵相關措施，包括高壓噴水泵（怪手）噴水濕潤河床裸露地。
「風勢增強，注意安全！」縣長周春米在臉書發文指出，薔琵颱風暴風圈籠罩台灣，影響加劇，屏東多處出現強風、風吹沙。風還會更大，沿海地區和恆春半島，務必確保易掉落物加固措施，請鄉親提高警覺，縣府團隊持續掌握颱風動態，嚴陣以待。
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