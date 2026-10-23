薔琵刮12級陣風…北市這一測站風力達標 市區將持續出現10級強陣風

薔琵颱風來襲，今（23）日至明天上半天對台灣影響最劇烈。根據氣象署資訊，中颱薔琵15時的中心位置在北緯23.9度，東經123.2度，即在宜蘭的東南東方約180公里之處，以每小時6轉15公里速度，向北北東進行...

2026-10-23 17:05