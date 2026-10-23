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薔琵刮12級陣風…北市這一測站風力達標 市區將持續出現10級強陣風

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。圖／中央氣象署提供
從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風環流影響，北市災害防救辦公室下午發布強風提醒，今天上午10時起，台北市士林區科教館站、北投區石牌站、內湖區內湖站已陸續有10級陣風發生，中正區台北站陣風亦達9級，陽明山區最大陣風於北投區鞍部站達12級。

薔琵颱風籠罩全台，台北市長蔣萬安上午主持第2次工作會報時指出，依照氣象團隊研判，台北市可能出現12級以上的強陣風，「這非常的嚴峻」

災防辦指出，經評估今天傍晚至明日清晨，受薔琵颱風環流影響，台北市區將持續出現9至10級強陣風，局部空曠地區甚至可能出現11級強陣風。

台北市災害防救辦公室強烈呼籲市民非必要請勿外出；切勿前往山區和水域活動；隨時檢查住家環境及排水狀況、固定盆栽與懸掛物、確認防水閘門能否正常操作。有任何狀況，立即通報1999市民熱線。

從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。圖／中央氣象署提供
從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風 內湖 北投 蔣萬安 北市

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