連2天颱風假？最新風雨預測出爐 16縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，逐漸放慢腳步，預計傍晚左右將會出現打轉現象，十級暴風圈也可能觸陸。氣象署公布最新風雨預測，明天上半天有16縣市達標，有機會連放2天颱風假。

薔琵颱風逐漸逼近台灣，氣象署預估今天傍晚到明天上午是影響最顯著的時候。根據下午4時公布未來24小時累積雨量預測，自今天晚間8時至明天晚間8時，全台共7縣市雨量達停班課標準。包含台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區及南投縣山區。

風力部分，自明天上午6時至中午12時，基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮及蘭嶼綠島、連江縣及澎湖縣共14縣市停班課標準。