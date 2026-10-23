薔琵颱風來勢洶洶 竟有人到高美濕地觀浪…清水警強勢勸離開4張勸導單

薔琵颱風來襲，受颱風影響，高美濕地風勢強勁、海象險峻，為維護民眾安全，相關單位昨天下午發布海上颱風警報後，針對高美濕地木棧道入口採取預防性封閉措施，全面禁止民眾進入。今天仍有零星遊客不顧風雨，在岸邊駐足逗留、觀看海浪，無視現場警戒措施，台中市清水警分局員警今天在場強制勸離，並開出4張勸導單。

清水警分局表示，今天高美濕地風勢明顯增強，海面波濤洶湧，海象瞬息萬變，強風及突發性大浪均可能造成危險。木棧道入口已封閉，仍有民眾冒著強風大雨前往海邊觀浪。警方為避免發生意外，立即派員到場加強巡查及安全勸導，並要求民眾盡速離開危險區域，針對相關情形開立4張勸導單，防止民眾因一時好奇而陷入危險。

清水警分局呼籲，颱風期間切勿前往海邊觀浪、戲水或從事其他具有風險的活動，也請民眾確實遵守封閉管制及現場警示規定。海象變化難以預測，切勿拿自身安全開玩笑，唯有提高警覺、配合管制，才能平安度過颱風期間。