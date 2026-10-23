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薔琵來襲愛爾蘭遊客擅闖南灣警戒區 遭海巡舉發
颱風薔琵來襲，墾丁南灣等海域已拉起封鎖線管制，禁止水域活動，今天上午卻有一名愛爾蘭籍男性遊客擅闖警戒區，遭海巡依法開立舉發單，最高可處新台幣25萬元。
海巡署南部分署第六岸巡隊今天發布新聞稿表示，屏東縣政府已於昨天下午4時公告海岸禁（限）制令，禁止民眾進入公告管制區域從事水域活動。今天上午10時許，第六岸巡隊執勤人員執行恆春鎮南灣海域岸際巡查勤務時，卻發現一名愛爾蘭籍遊客，擅自進入已拉設海岸封鎖線的公告警戒區域，欲下水從事水域活動。
第六岸巡隊表示，海巡人員立即上前制止，向該遊客宣導禁（限）制令內容及相關法規，明確告知違規進入公告警戒區域已違反「災害防救法」相關規定，並依法開立舉發單，後續將函送屏東縣政府裁處。
第六岸巡隊呼籲，颱風期間海象惡劣，沿岸易有強風、長浪及突發性海流，海巡單位將持續加強岸際巡查，對違反公告管制規定者逕行舉發，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖、以身試險。
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