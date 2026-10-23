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颱風薔琵來襲 北市備細胞簡訊發送水位超出標準警戒

中央社／ 台北23日電

北市長蔣萬安今天前往內湖視察時表示，這次颱風將帶來強風豪雨，預測山區雨量可達400毫米以上，須嚴陣以待。北市已準備CBS細胞簡訊，若水位超出標準將立即發送警戒。

蔣萬安上午赴北市災害應變中心主持台北市政府薔琵颱風第2次工作會報，隨後前往視察內湖區文德路、金瑞治水園區。

金瑞治水園區人員透過簡報表示，園區分為4大部分，包括分流渠首工、生態滯洪池、高地排水箱及壩體與溢流井，非颱風暴雨期間，滯洪池作為生態池使用；在發生極端事件時，若水位超出一定標準，將通報災害應變中心、內湖區應變中心，通知下游有立即風險。

園區人員表示，今年增加CBS細胞簡訊，可直接發送警戒給下游住戶，另已預置人力，及時清除格柵上的雜物，避免影響二次降雨滯洪功能。此外，今年625內湖積淹水事件後，已再次檢討下游警戒範圍、增加戶數，目前統計1300餘戶，並造冊提供給區公所。

北市工務局水利處長張凱堯補充說，雨水會先進入溢洪道後排出，讓水位不會上升，除非水量太大、無法排出，屆時就必須透過細胞簡訊，通知住戶疏散撤離。

蔣萬安聽取簡報後表示，今天最主要是了解金瑞治水園區整備工作，一定要及時清除格柵上的雜物，這次颱風將帶來強風豪雨，氣象團隊預測內湖、南港、北投、士林、文山區雨勢較大，山區雨量可達400毫米以上，必須嚴陣以待。

他也提到，目前颱風薔琵移動速度緩慢，北市從今天下午到明天上午將受影響，時間也可能再拉長，午後須留意水位，不能掉以輕心。

薔琵颱風 細胞簡訊 北市

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