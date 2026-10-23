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台南青皮椪柑上市強碰薔琵強風 果農總動員忙搶收

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民忙搶收。 記者謝進盛／翻攝
台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民忙搶收。 記者謝進盛／翻攝

正值台南青皮椪柑上市，面對薔琵颱風逼近，農民這兩天繃緊神經忙搶收，據知，目前產地收成僅3成許，薔琵颱風強風壓境農民膽戰心驚，盼老天爺庇佑將農損降到最低。

青皮椪柑主要集中在彰化以南山坡地，南部高溫與充足日照讓果實成熟得快，雖然採收時果皮的葉綠素因低溫不足還來不及退去呈現青綠色，但果肉糖酸比早已達到最佳狀態，青皮椪柑兼具濃郁橘香與微酸帶甜特殊風味，深受消費者歡迎，台南栽種面積逾900公頃，東山區達746公頃，是全台最集中也是最早上市青皮椪柑專區。

據知，今年青皮椪柑佳果實銷售大宗的「27A」規格（等同於直徑約 8.5 公分），目前產地每公斤行情逾60元，價格高於同期，原本果農欣喜不已，但薔琵颱風來勢洶洶，不免憂心忡忡。

「農民這兩天忙到沒時間吃飯，也擔心到睡不著。」東山區東原里是青皮椪柑大本營，里長葉孟亮這幾天忙著穿梭各果園尋求農民需求。他指出，薔琵颱風對南台灣最大威脅是強風，而果樹目前結實纍纍最擔心就是強風肆虐，兩天來農民日夜搶手，更調派人手加入，就是希望確保一年辛苦收成不要泡湯。

葉孟亮說，東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，這兩天農民就是拚命搶收，除全家總動員，也有外地親戚來幫忙，農民搏命守護辛苦成果，也盼老天爺保佑，安然度過颱風威脅。

台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。</p><!--6--><p> 記者謝進盛／翻攝
台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。

記者謝進盛／翻攝

台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。</p><!--9--><p> 記者謝進盛／翻攝
台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。

記者謝進盛／翻攝

台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。</p><!--12--><p> 記者謝進盛／翻攝
台南東山東原地區青皮椪柑目前收成約3成多，薔琵颱風威脅農民憂心忡忡。

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薔琵颱風 台南 椪柑

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