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薔琵颱風攪動菜價 西螺果菜市場到貨量增百噸、均價小漲到37元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，雲林西螺果菜市場今天雖休市、仍開放自由交易，到貨量卻不減反增，從昨天的800多公噸增加至900多公噸。記者陳雅玲／攝影
薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，雲林西螺果菜市場今天雖休市、仍開放自由交易，到貨量卻不減反增，從昨天的800多公噸增加至900多公噸。記者陳雅玲／攝影

薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，雲林西螺果菜市場今天雖休市、仍開放自由交易，到貨量卻不減反增，從昨天的800多公噸增加至900多公噸，增加逾100公噸。受颱風預期心理影響，西螺果菜市場平均菜價每公斤也從昨天34元漲至今天約37元，以空心菜、小白菜及瓜果類蔬菜漲幅較明顯，不過高麗菜因冷鏈倉儲庫存充足，價格反而小跌。

雲林今天雨勢雖不大，但風勢強勁。受到颱風可能影響蔬菜供應的預期心理影響，傳統市場及超市從昨天起就湧入不少民眾採買蔬菜，部分民眾提前備料，盼降低颱風期間採買不便的影響。

西螺果菜市場董事長蔡德福指出，雖然今天休市，但市場仍開放自由交易，到貨量達900多公噸，比昨天增加100多公噸，平均菜價每公斤上漲約3元。空心菜、小白菜等葉菜類，以及瓜果類蔬菜價格多有小幅上漲；高麗菜則因冷鏈倉儲庫存多已滿倉，價格略跌。

雲林縣政府農業處表示，台北一市場今天到貨量增加，平均菜價每公斤約38元，低於前天的44.5元。各地市場價格走勢不一，後續仍須視薔琵颱風帶來的風雨程度，以及蔬菜產區受損情形而定。

薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，雲林西螺果菜市場今天雖休市、仍開放自由交易，到貨量卻不減反增，從昨天的800多公噸增加至900多公噸。記者陳雅玲／攝影
薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，雲林西螺果菜市場今天雖休市、仍開放自由交易，到貨量卻不減反增，從昨天的800多公噸增加至900多公噸。記者陳雅玲／攝影

薔琵颱風 西螺 菜價

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