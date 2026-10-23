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影／薔琵逼近桃機航班幾乎全取消 機坪空橋全面綁橋

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次，星宇航空的飛機也停在機場東北角。記者季相儒／攝影
薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次，星宇航空的飛機也停在機場東北角。記者季相儒／攝影

薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定；貨運機坪則停滿各家航空公司貨機，部分飛機移往維修棚固定，以維護航機及空側設施安全。

桃園機場公司表示，已在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋作業依據。當最大瞬間風速達37浬、約8級風時，即啟動空橋防護措施；達48浬、約10級風下限時，停止空橋操作；若風速超過55浬、達10級風上限，則全面將空橋綁橋固定，避免強風吹襲造成空橋移動或受損。

隨著颱風逐漸逼近，桃園機場今天下午航班幾乎全部取消，機場公司也將機坪部分空橋綁緊固定，加強防颱措施。貨運機坪則停滿各家航空公司的飛機，部分飛機移往維修棚固定，降低強風吹襲可能造成的風險。除空橋防護外，各航廈及工區也已完成設施設備加固，並布設抽水機、整備沙包，同時加強防汛巡查，包括道路排水孔清淤及路樹巡檢等工作，以降低颱風可能造成的設施損害及積淹水風險。

航班方面，桃園機場截至今天上午9時，因颱風共取消596架次航班，其中客機521架次、貨機75架次。華航今天上午11時至明天（24日）上午8時，預計取消相關航班；長榮航空取消今天上午10時至明天上午8時的航班；星宇航空今天則僅執行長程航班。

桃園機場提醒旅客，颱風期間航班可能持續異動，搭機前應先向航空公司確認最新航班資訊，並留意機場及航空公司發布的公告，以免影響行程。

薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。記者季相儒／攝影
薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。記者季相儒／攝影

薔琵颱風來襲，桃園機場公司表示，已在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋作業依據。當最大瞬間風速達37浬、約8級風時，即啟動空橋防護措施；達48浬、約10級風下限時，停止空橋操作；若風速超過55浬、達10級風上限，則全面將空橋綁橋固定，避免強風吹襲造成空橋移動或受損。記者季相儒／攝影
薔琵颱風來襲，桃園機場公司表示，已在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋作業依據。當最大瞬間風速達37浬、約8級風時，即啟動空橋防護措施；達48浬、約10級風下限時，停止空橋操作；若風速超過55浬、達10級風上限，則全面將空橋綁橋固定，避免強風吹襲造成空橋移動或受損。記者季相儒／攝影

薔琵颱風來襲，為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定，工作人員正在加緊趕工。記者季相儒／攝影
薔琵颱風來襲，為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定，工作人員正在加緊趕工。記者季相儒／攝影

工作人員以綁帶將空橋固定於地面錨錠。記者季相儒／攝影
工作人員以綁帶將空橋固定於地面錨錠。記者季相儒／攝影

工作人員先將空橋收回至停止區並下降，以輪擋固定行駛輪，再以綁帶將空橋固定於地面錨錠。記者季相儒／攝影
工作人員先將空橋收回至停止區並下降，以輪擋固定行駛輪，再以綁帶將空橋固定於地面錨錠。記者季相儒／攝影

薔琵颱風來襲，為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定。記者季相儒／攝影
薔琵颱風來襲，為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定。記者季相儒／攝影

薔琵颱風 航班 空橋 桃機 桃園機場

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