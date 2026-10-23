快訊

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

金正恩驚爆離婚！結束22年婚姻傳獨扛撫養權 他們證實了

中颱薔琵竟然減速打轉 鄭明典：台灣地形影響實例發生中

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風假發威！高鐵3小時運7.5萬人 臨時加開9班車、延收完成疏運

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵今天一早旅客仍不少，但已無擁擠狀況。記者曾原信／攝影
高鐵今天一早旅客仍不少，但已無擁擠狀況。記者曾原信／攝影

昨晚各地方政府陸續宣布停班課消息，讓原訂今天下班後才出現的光復連假人潮，昨天入夜後突然湧現。高鐵統計，光是晚間8時至11時，3小時旅運量高達7.5萬人次，超過全日1/4，緊急加開9班次、延後收班因應。

昨天晚間高鐵再度爆發自由座之亂，高鐵公司統計，昨日總旅運量達28萬次，非超高運量水準。但由於晚間8時北北基桃宣布停課，加上隨後台鐵宣布隔天對號座列車全面停駛，讓大量旅客瞬間湧入高鐵站。

高鐵公司表示，自晚間8時至11時，3小時的旅運量高達7.5萬人次，超過全日整體運量的1/4，約26.6%。短時間且近深夜收班時刻突然出現大量人潮，造成車站內極度擁擠及排隊長龍等狀況。

高鐵公司強調，昨天下午3時已成立前進指揮所，進行疏運作業，並於昨日傍晚6時25分起，宣布加開5班次全車自由座列車。晚間8時人潮湧現後，高鐵公司更近一步調度最大可用運能，晚間10時起，加開3班全車自由座列車，疏運已購票旅客。同時也啟動全線延後收班作業，原行駛南港到台中的567車次，延後收班並延駛至左營。

高鐵公司說明，昨晚共臨時開出9班加班車，自傍晚起即全力投入運能與人力，並在夜間持續應變調度、加開班次，讓旅客平安返鄉。

薔琵颱風 高鐵 連假 颱風假 自由座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風強碰光復連假…高鐵一早湧人潮 今機動加開全車自由座列車

薔琵颱風交通異動一次看 航空、台鐵、高鐵、公路、海運最新動態

北部颱風假湧搭車人潮！宜蘭線客運加開班次 今明可提供2.73萬座位

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

相關新聞

不斷更新／薔琵颱風來襲…24日還有颱風假？各縣市停班課狀況一次看

薔琵颱風來襲，今（23）日至明天上半天對台灣影響最劇烈。根據氣象署資訊，中颱薔琵15時的中心位置在北緯23.9度，東經123.2度，即在宜蘭的東南東方約180公里之處，以每小時6轉15公里速度，向北北東進行...

颱風假發威！高鐵3小時運7.5萬人 臨時加開9班車、延收完成疏運

昨晚各地方政府陸續宣布停班課消息，讓原訂今天下班後才出現的光復連假人潮，昨天入夜後突然湧現。高鐵統計，光是晚間8時至11時，3小時旅運量高達7.5萬人次，超過全日1/4，緊急加開9班次、延後收班因應。

薔琵颱風假屏東出大太陽 市場湧買菜人潮 農會鮮奶搶光

薔琵颱風來襲，屏東縣今停班停課，屏東出大太陽，縣內兩家百貨公司暫停營業，傳統市場湧現買菜人潮，九如鄉農會超市鮮奶被搶購一空，蔬菜遇特價，價格比颱風前還便宜，湧現搶購潮，農會超市已補貨一波。

明天續放薔琵颱風假？氣象署最新風雨評估 21縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。至於明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，有21個縣市達到停班停課標準。

中颱薔琵竟然減速打轉 鄭明典：台灣地形影響實例發生中

中度颱風薔琵正在影響台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，薔琵颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。

薔琵來襲愛爾蘭遊客擅闖南灣警戒區 遭海巡舉發

颱風薔琵來襲，墾丁南灣等海域已拉起封鎖線管制，禁止水域活動，今天上午卻有一名愛爾蘭籍男性遊客擅闖警戒區，遭海巡依法開立舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。