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中颱薔琵風進逼風雨漸強 北海岸浪高達13公尺

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達10多公尺。記者潘俊宏／攝影
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達10多公尺。記者潘俊宏／攝影

中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達13公尺。新北市長侯友宜上午呼籲市民朋友，避免前往海邊觀浪、釣魚、高灘地，以及從事山區活動。

侯友宜上午主持第3次工作會報表示，目前鶯歌、新店、坪林、樹林已完成預防性撤離278人，瑞芳、汐止、三峽也持續在辦理撤離作業，已有開設3處收容處所，安置撤離民眾並持續關懷，侯市長呼籲民眾注意自身安全，配合區公所預防性撤離及市府各項管制措施，若經勸導仍不聽從，違者將依法開罰。

東北角沿岸不時湧來巨浪，浪高可達10多公尺，海巡署也派員在海邊管制民眾不能靠近海邊，避免在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。

中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，北海岸沿海浪高可達10多公尺，海巡署及警員在海邊管制民眾不能靠近海邊，呼籲在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。記者潘俊宏／攝影
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，北海岸沿海浪高可達10多公尺，海巡署及警員在海邊管制民眾不能靠近海邊，呼籲在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。記者潘俊宏／攝影

中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達10多公尺。記者潘俊宏／攝影
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達10多公尺。記者潘俊宏／攝影

中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，北海岸沿海浪高可達10多公尺，海巡署及警員在海邊管制民眾不能靠近海邊，呼籲在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。記者潘俊宏／攝影
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，北海岸沿海浪高可達10多公尺，海巡署及警員在海邊管制民眾不能靠近海邊，呼籲在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。記者潘俊宏／攝影

薔琵颱風 侯友宜 瑞芳

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