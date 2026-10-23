快訊

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

火燒車救出貓失去意識！暖警跪地「戴氧氣罩急救」 畫面曝光全網讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安視察內湖防颱溝渠清淤 遇暖心紅衣婦告白：環保局都有來清

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）視察金瑞治水園區。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）視察金瑞治水園區。 記者張文玠／攝影

薔琵颱風暴風圈籠罩台北市，市長蔣萬安上午前往內湖視察溝渠清淤，議員李明賢、吳世正也陪同，一名紅衣婦人也向蔣萬安反映，「環保局都有來啦....親自下去挖」。蔣萬安也謝謝大家配合，一起繼續加油。

蔣萬安上午先主持薔琵颱風第二次工作會報，結束後轉往內湖，視察多功能滯洪池及溢流緊急疏散避難機制，以及內湖文德路的溝渠相關清淤工作成果。

由於內湖625強降雨淹水，蔣萬安指出，其實都會安排例行性到各區的視察，對於內湖，當然會加強，不管是人員、機具預先的部署，另外對於溝渠相關的清淤，也再次加強巡查。

蔣萬安也說，還有對於抽水站實際的運作，以及事先的抽排，另也包括各項路樹的穩固、修剪，都必須來再次加強巡視，是否確實落實到位，溝渠格柵上方，避免各項的雜物堆積，他實際去了解，以及看看目前為止，有沒有相關的災情，以及如何很快做好復原工作。

蔣萬安前往文德路視察時，居民也來關心，一名婦人主動向前說，環保局每天都有來，就在她家旁邊，他們都很辛苦，都在水溝，親自下去挖，用燈照，真的很辛苦。大家也辛苦了，這些環保局人員，「讓我們很感恩啊」

薔琵颱風暴風圈籠罩台北市，市長蔣萬安(左一)上午前往內湖視察溝渠清淤，一名紅衣婦人也向蔣萬安反映，「環保局都有來啦」。圖／讀者提供
薔琵颱風暴風圈籠罩台北市，市長蔣萬安(左一)上午前往內湖視察溝渠清淤，一名紅衣婦人也向蔣萬安反映，「環保局都有來啦」。圖／讀者提供

台北市長蔣萬安（中）視察金瑞治水園區並聽取防汛簡報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）視察金瑞治水園區並聽取防汛簡報。 記者張文玠／攝影

薔琵颱風 蔣萬安 內湖 環保局 淹水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海陸警齊發！颱風薔琵來勢洶洶 蔣萬安：預估北投士林文山雨勢較大

人在外地？里長嗆蔣萬安防颱視察不通知 藍議員反擊：少點口水比較專業

薔琵颱風來襲 高虹安視察竹市易淹水區防颱整備

明天是否停班停課？蔣萬安：今晚8時宣布

相關新聞

明天續放薔琵颱風假？氣象署最新風雨評估 21縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。至於明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，有21個縣市達到停班停課標準。

蔣萬安示警12級強陣風「非常嚴峻」 氣象團隊曝：薔琵類似納坦颱風

薔琵颱風籠罩全台，台北市長蔣萬安上午主持第2次工作會報指出，依照氣象團隊研判，台北市可能出現12級以上的強陣風，「這非常的嚴峻」；另，氣象團隊昨也分析歷史颱風，薔琵颱風類似過去的納坦颱風，當時在北市帶來最大陣風12級，造成4千件災情。

薔琵狂風吹台鐵南港汐止電車線卡竹子 雙向停駛多列車截短行駛或停駛

薔琵逼近風雨增強，今天下午因受風災致南港=汐止電車線故障，經查是電車線卡到竹子影響，目前此路段雙向停駛導致多列車車截短行駛。基隆站表示，因受風災致南港=汐止電車線故障影響，目前南下1181、1187開車時間未定，正在搶修中。

影／薔琵中颱來襲今清晨有人衝武嶺 網友怒問：出事誰救？

薔琵颱風來襲，陸上颱風警報已發布，南投縣23日停止上班上課，竟仍有少數民眾清晨前往武嶺亭觀景。網友打開即時影像，有兩名遊客穿著雨衣站在武嶺亭，從畫面就能感受到強風吹襲，忍不住嘲諷「他們是打算飛起來嗎」，也有網友痛批，別把颱風假當成出遊假期，若發生意外，恐讓救援人員也得冒險上山。

薔琵颳強風 午後3點淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線將停駛

中度颱風薔琵持續影響北台灣，據中央氣象署及天氣風險公司最新預報，新北市郊區今（23）日午後瞬間風力預測達9至12級。新北捷運公司表示，考量淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線位處郊區空曠地帶與高架路段，預報風速已達系統停駛標準，為確保旅客及列車運轉安全，三條路線將在下午3點停駛，環狀線維持每15分鐘一班。

影／薔琵逼近桃機航班幾乎全取消 機坪空橋全面綁橋

薔琵颱風來襲，桃園國際機場今天（23日）下午航班幾乎全面取消，截至上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。為防範強風吹襲造成空橋受損，桃園機場公司已將機坪上部分空橋綁緊固定；貨運機坪則停滿各家航空公司貨機，部分飛機移往維修棚固定，以維護航機及空側設施安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。