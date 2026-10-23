蔣萬安視察內湖防颱溝渠清淤 遇暖心紅衣婦告白：環保局都有來清

薔琵颱風暴風圈籠罩台北市，市長蔣萬安上午前往內湖視察溝渠清淤，議員李明賢、吳世正也陪同，一名紅衣婦人也向蔣萬安反映，「環保局都有來啦....親自下去挖」。蔣萬安也謝謝大家配合，一起繼續加油。

蔣萬安上午先主持薔琵颱風第二次工作會報，結束後轉往內湖，視察多功能滯洪池及溢流緊急疏散避難機制，以及內湖文德路的溝渠相關清淤工作成果。

由於內湖625強降雨淹水，蔣萬安指出，其實都會安排例行性到各區的視察，對於內湖，當然會加強，不管是人員、機具預先的部署，另外對於溝渠相關的清淤，也再次加強巡查。

蔣萬安也說，還有對於抽水站實際的運作，以及事先的抽排，另也包括各項路樹的穩固、修剪，都必須來再次加強巡視，是否確實落實到位，溝渠格柵上方，避免各項的雜物堆積，他實際去了解，以及看看目前為止，有沒有相關的災情，以及如何很快做好復原工作。

蔣萬安前往文德路視察時，居民也來關心，一名婦人主動向前說，環保局每天都有來，就在她家旁邊，他們都很辛苦，都在水溝，親自下去挖，用燈照，真的很辛苦。大家也辛苦了，這些環保局人員，「讓我們很感恩啊」

薔琵颱風暴風圈籠罩台北市，市長蔣萬安(左一)上午前往內湖視察溝渠清淤，一名紅衣婦人也向蔣萬安反映，「環保局都有來啦」。圖／讀者提供