影／薔琵來勢洶洶百貨暫停營業 美式賣場現採購人潮

颱風薔琵襲台，台中市政府宣布今天停班停課。為確保員工與顧客安全，台中各大指標性百貨公司包括新光三越、大遠百、中友百貨及廣三SOGO等，今日均全面暫停營業一天。往常颱風假美食街與電影院擠滿避風人群的盛況不再，民眾轉而湧入照常營運的大型量販店，其中好市多（Costco）台中各分店更是一早就爆滿，盛況空前。由於颱風暴風圈接近，台中市區刮起強風，大遠百中午進行大門加固作業，避免風勢破壞玻璃門。

今日上午，好市多南屯店與北台中店周邊道路均出現長達數百公尺的排隊車潮。賣場內更是人潮洶湧、擠得水泄不通，手推車在走道間幾乎「走走停停」。許多民眾全家大小出動，購物車內堆滿生鮮肉品、熟食烘焙、微波食品，以及泡麵、礦泉水等民生必需品。由於百貨公司未開，賣場內的熟食區與餐飲區也成了熱門去處，熱狗、披薩排隊人潮一路延伸至走道，景象宛如年貨大街。

現場採買的民眾表示，原本打算去百貨公司用餐逛街，得知沒開後才改來好市多「補貨」，沒想到大家想法一致，光是找車位就花了半小時。

台中大遠百中午進行大門加固作業，避免風勢破壞玻璃門。記者黃仲裕／攝影

台中大遠百今天停止營業，仍有工作人員在佇守大門。記者黃仲裕／攝影

好市多南屯店與北台中店周邊道路均出現長達數百公尺的排隊車潮。賣場內更是人潮洶湧、擠得水泄不通，手推車在走道間幾乎「走走停停」。許多民眾全家大小出動，購物車內堆滿生鮮肉品、熟食烘焙、微波食品，以及泡麵、礦泉水等民生必需品。記者黃仲裕／攝影

台中大遠百中午進行大門加固作業。記者黃仲裕／攝影

颱風薔琵襲台，台中市區不少機車被吹倒。記者黃仲裕／攝影