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雲林沿海停電逾8000戶 截至中午仍有600多戶摸黑等復電

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響，立委張嘉郡（左起）、台西鄉長李文來會勘了解電力修復情形。圖／張嘉郡服務處提供
薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響，立委張嘉郡（左起）、台西鄉長李文來會勘了解電力修復情形。圖／張嘉郡服務處提供

薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響，截至今天（23日）下午1時仍有600多戶尚未復電，台西、四湖、崙背等地居民生活受到影響。立委張嘉郡今天與台西鄉長李文來前往會勘，要求台電加派搶修人力、調度必要設備，加快各地復電進度。雲林縣府統計，截至中午12時，全縣累計通報139件災情，較上午8時增加78件，所幸目前無人傷亡。

縣府災情統計顯示，139件通報中，民生及基礎設施災情117件，另有路樹倒塌13件、廣告招牌4件、其他災情3件，以及道路、隧道和車輛交通事故各1件。災情主要集中在麥寮、東勢及台西，分別通報39件、33件及27件。

多處道路及公共設施也傳出災情。元長鄉台78線元長交流道前有路樹倒塌，一度影響兩個車道通行；台西鄉台61線橋下、往普苓厝方向有電線掉落道路，影響交通安全。四湖鄉台61線北上238.8公里處指示牌傾斜、接近掉落，麥寮鄉台61線北上220公里處也有指示牌彎曲情形，相關單位持續處理。

停電案件主要分布在台西、麥寮、東勢、四湖及元長等地，四湖鄉林厝村則有畜牧場停電情形。張嘉郡表示，颱風過後，鄉親最迫切的需求就是恢復正常生活，感謝台電人員投入搶修，也要求盤點受影響的村里，依各地狀況調度人力及設備。

薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響。圖／張嘉郡服務處提供
薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響。圖／張嘉郡服務處提供

薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響，立委張嘉郡（左起）、台西鄉長李文來會勘了解電力修復情形。圖／張嘉郡服務處提供
薔琵颱風襲台，雲林沿海多鄉鎮停電，累計逾8000戶受影響，立委張嘉郡（左起）、台西鄉長李文來會勘了解電力修復情形。圖／張嘉郡服務處提供

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