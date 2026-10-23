薔琵颱風釀土石流警戒 竹縣五峰、尖石共72人撤離

薔琵颱風帶來強降雨，新竹縣山區土石流及大規模崩塌風險升高，農業部今天發布土石流黃色警戒，其中新竹縣尖石鄉有26條土石流潛勢溪流、2處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒。縣府同步啟動預防性撤離，五峰、尖石兩鄉共72人須撤離，五峰中午起強制撤離，尖石也已啟動撤離作業。

農業部農村發展及水土保持署今天中午12時30分發布薔琵颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報，新竹縣尖石鄉共有26條土石流潛勢溪流達黃色警戒，另有2處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒，分布於秀巒村、梅花村等地，提醒地方政府進行疏散避難勸告。

新竹縣政府衛生局表示，五峰、尖石兩鄉需優先撤離的長照、洗腎及孕婦等高風險民眾共72人。其中五峰鄉應撤離27人，包括長照個案11人、洗腎民眾14人及孕婦2人，目前已撤離23人，包含長照7人、洗腎14人及孕婦2人，另有4名長照個案仍在撤離中。

尖石鄉應撤離人數共45人，包括長照個案13人、洗腎民眾25人及孕婦7人，尖石鄉公所已下令自今天中午起啟動撤離作業，相關單位持續掌握撤離進度。

另外，五峰鄉公所經鄉災害應變中心指揮官裁示，今天中午12時起實施強制性撤離，並同步開設4處避難收容處所，分別為桃山村集會所、五峰國民小學、花園村集會所及竹林村集會所，目前尚無民眾入住收容。

農業部資料顯示，本次共發布145條土石流黃色警戒，分布於4縣市、6鄉鎮、45村里；另發布3處大規模崩塌黃色警戒，分布於2縣市。新竹縣山區目前以尖石鄉警戒範圍較集中，縣府呼籲山區民眾留意最新警戒資訊，配合地方政府疏散撤離安排。