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東華大學外環道路樹遭強風吹倒 2新生騎車閃避不及撞上摔傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
薔琵颱風帶來強雨吹倒國立東華大學校區路樹，兩名學生昨晚共乘機車行經時閃避不及撞上摔車受傷。記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強雨吹倒國立東華大學校區路樹，兩名學生昨晚共乘機車行經時閃避不及撞上摔車受傷。記者王燕華／翻攝

薔琵颱風帶來強風，吹倒國立東華大學外環道路樹，兩名大一新生昨晚共乘機車行經，因視線不佳、閃避不及撞上倒木，造成擦挫傷送醫，所幸兩人均無生命危險。

花蓮縣吉安警分局昨晚獲報，壽豐鄉東華大學外環道路發生交通事故，員警趕抵現場處理，並通報救護人員協助將兩人送醫。

警方初步調查，連姓大一生騎乘普通重型機車，載著同學沿外環道路由北往南直行，疑因視線不佳，未及時發現遭強風吹倒的路樹，閃避不及撞上倒木後摔車。連男腰背受傷，後座同學也有多處擦挫傷，經送醫治療後均無大礙。連姓學生酒測值為零。

校方表示，接獲消息後已啟動校安通報，並陪同學生就醫。校內路樹因強風吹襲倒塌，目前已封鎖事故路段，待颱風離去後將盡快清除倒木。由於校區範圍廣大，相關清理作業預計需要一個多月。校方也提醒學生，颱風期間應盡量避免外出，務必注意安全。

吉安分局呼籲，颱風及強風豪雨期間，容易發生路樹倒塌、落石等情況，影響行車視線與安全。天候惡劣時，民眾非必要應避免外出，若需外出，應減速慢行、注意前方路況，並保持安全車距。

薔琵颱風帶來強雨吹倒國立東華大學校區路樹，兩名學生昨晚共乘機車行經時閃避不及撞上摔車受傷。記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強雨吹倒國立東華大學校區路樹，兩名學生昨晚共乘機車行經時閃避不及撞上摔車受傷。記者王燕華／翻攝

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