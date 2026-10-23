薔琵颱風假屏東出大太陽 市場湧買菜人潮 農會鮮奶搶光

薔琵颱風來襲，屏東縣今停班停課，屏東出大太陽，縣內兩家百貨公司暫停營業，傳統市場湧現買菜人潮，九如鄉農會超市鮮奶被搶購一空，蔬菜遇特價，價格比颱風前還便宜，湧現搶購潮，農會超市已補貨一波。

屏東今天氣晴朗，一早傳統市場很熱鬧，九如鄉農會超市照常營業，農會總幹事龔泰文說，鮮奶都被賣光，剛好蔬果特價，不漲價反而更平價，像是陽光蔬菜一包19元，絲瓜1條原本59元，特價49元，有機蔬菜一包42元，比颱風前更便宜，把現有存貨銷出，服務民眾，售完為止。

龔泰文說，昨天一宣布停班停課，農會超市湧人潮搶購，只要風雨不大，超市都會照常營業。他也提醒，農民做好防颱措施，颱風進來也不是人為可以通知，就怕大雨積水，排水設施要做好。

屏東出太陽放颱風假也引發討論，有家長說，不能因為選票而放假。也有網友在縣長周春米臉書留言「風和日麗颱風假」，也有網友留言，放不放假都有人說話。也有網友說，氣象署就預測風達標，如果沒放今天風如果很大不就又要唉唉叫。

薔琵來襲屏東縣今天放颱風假，屏東市出大太陽。記者劉星君／攝影

薔琵來襲屏東縣今天放颱風假，屏東市出大太陽。記者劉星君／攝影

屏東縣兩家百貨公司今天都暫停營業。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，農會超市鮮奶被搶購一空，蔬菜遇特價，價格比颱風前還便宜，也湧現買菜人潮，超市已補貨一波。記者劉星君／攝影

屏東縣兩家百貨公司今天都暫停營業。記者劉星君／攝影

薔琵來襲屏東縣今天放颱風假，屏東市出大太陽。記者劉星君／攝影

薔琵來襲屏東縣今天放颱風假，屏東市出大太陽。記者劉星君／攝影

傳統市場也湧現買菜人潮。記者劉星君／攝影