中颱薔琵竟然減速打轉 鄭明典：台灣地形影響實例發生中

中度颱風薔琵正在影響台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，薔琵颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。

中颱薔琵中午12時的中心位置在宜蘭的東南方約230公里之處，以每小時11轉15公里速度，向西北轉北北東進行。七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

「台灣地形影響實例發生中」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，外圍環流大的颱風，接近台灣的過程中，會突然轉向接近台灣，之後會暫停或打轉，然後再回到原來的駛流導引路徑上。「現在正在發生中」。

中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。目前預估，今天開始接近，一直到明天上半天影響台灣，今天傍晚到明天上午是影響最顯著的時候。

從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。圖／中央氣象署提供