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薔琵來襲！台中現12級強風樹倒6218戶停電 台電頂強風搶修

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
薔琵颱風來襲，台電搶修人員頂著強風在梨山地區清除大樹倒塌搶修。圖／台電台中區處提供
薔琵颱風來襲，台電搶修人員頂著強風在梨山地區清除大樹倒塌搶修。圖／台電台中區處提供

薔琵颱風來襲，台中昨晚一度出現12級強風，強風壓倒路樹導致多條高壓供電線路遭擊斷、設備受損。台電台中區處統計，截至今天中午，台中累積停電戶數達6218戶，經搶修，尚餘1285戶停電；台電提醒，遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸。

台電台中區處統計，至今天中午，曾經停電戶數6218戶，台電台中區處投入搶修工作43班293人、各式車輛135輛、抽水機、發電機設備及材料等積極搶修，已復電4933戶，尚餘1285戶停電，主要停電區域集中在大安、龍井、和平、大雅、大肚及清水等地區，台電將持續動員搶修。

台電台中區處表示，薔琵颱風逼進，強風昨晚橫掃台中，風勢一度達12級強風，造成路樹倒塌壓斷多條高壓供電線路，樹木壓損供電設備導致停電事故，台電提醒民眾如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電危險。停電時，台電在風強雨驟情況下搶修，請民眾多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電台中區處為提升搶修復電效率，與台中市政府加強配合聯繫，若遇災情搶修需要，當即向台中市政府請求協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，市政也第一時間派員處理，因此加快復電速度。

台電表示，感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以災害應變中心、醫院、捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒。

薔琵颱風來襲，台電搶修人員頂著強風搶修。圖／台電台中區處提供
薔琵颱風來襲，台電搶修人員頂著強風搶修。圖／台電台中區處提供

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