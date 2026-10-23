薔琵颱風逼近嘉義沿海鹽塵害嚴重 停電逾2000戶台電緊急搶修

薔琵颱風逼近，嘉義縣沿海地區鹽塵害嚴重，造成電力線路保護協調跳脫或斷線，今日累計曾停電2216戶，目前仍有2190戶停電，其中塭港地區766戶、型厝地區758戶停電戶數較多，台電嘉義區營業處成立緊急應變小組，調派人力及機具投入搶修，盼盡速恢復供電。

台電嘉義區處表示，嘉義停電區域主要集中在東石鄉沿海一帶，受鹽塵害影響甚鉅，另有零星山區用戶受影響，目前搶修人員已前往塭港等地區，進行變壓器吊掛及受損設備更換作業，並持續掌握各地停電狀況，調度搶修工班及機具，全力加快復電進度。

台電嘉義區處表示，目前搶修梯隊及吊臂車、昇空車、挖土機等機具均已投入搶修作業，若後續因風雨造成停電，將以人員安全為前提，依變電所、主幹線、分歧線、低壓線及接戶線的順序搶修，無法針對個別用戶優先復電，請民眾耐心等候。

台電嘉義區處提醒，強風吹落招牌雜物或路樹倒塌壓斷電線，是造成線路跳脫與停電主因，颱風期間應固定招牌及懸掛物，避免強風吹落損壞電力設備，若發現電線掉落或異物接觸電線，切勿自行撿拾或觸碰，立即撥打台電1911客服專線通報，以確保安全。

薔琵颱風逼近風勢強勁，嘉義累積停電逾2000戶，台電公司緊急搶修。圖／台電公司提供