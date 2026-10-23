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颱風薔琵來襲 南彰化沿海鄉鎮零星樹倒、遮雨棚掉落

中央社／ 彰化23日電

颱風薔琵來襲，南彰化沿海鄉鎮發生樹倒等災情，公所接獲通報後派員清除；二林鎮二溪路有民宅遮雨棚今天凌晨掉落，波及2輛汽車，幸無人受傷。

二溪路附近住戶表示，二林風勢強勁，今天凌晨3時許突然聽見巨響，才發現遮雨棚掉落，波及2輛車，幸好未造成人員受傷。此外，二林鎮公所統計，目前共接獲5件路樹倒塌通報，已清除。

大城鄉公所表示，152縣道分隔島有行道樹傾倒，部分路段也有樹倒或樹枝掉落情形，接獲通報後即盡速清除；另轄內有部分電線掉落，已通知台灣電力公司處理。

芳苑鄉公所說，昨晚有水簾式雞舍停電，飼主擔心雞隻缺乏通風恐有窒息風險，緊急啟動發電機應急；另有路牌、樹木倒塌等情形，已持續處理。

根據中央氣象署風力預測，明天凌晨0時至清晨6時，蘭嶼綠島可能有10至11級陣風；濱海鄉鎮方面，宜蘭縣12至13級轉10至11級陣風，新北市12至13級轉9至10級陣風，台中市、彰化縣、雲林縣11至12級轉9至10級陣風，而嘉義縣、台南市11至12級轉8至9級陣風。

薔琵颱風

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