颱風天別靠海！台東老翁騎車闖海濱公園遭巨浪沖倒 海巡急衝救人

薔琵颱風帶來強勁風浪，台東海岸巨浪不斷拍岸，今天上午一名老翁騎機車前往台東海濱公園國際地標，行經轉彎處時，突遭一波大浪衝上岸，連人帶車當場被沖倒。所幸現場有海巡人員執行警戒勤務，立即上前協助，將老翁及機車移至安全處，老翁表示全身溼透但沒有大礙，驚險過程被晨運民眾拍下。

影片顯示，老翁騎機車試圖通過國際地標附近已遭海水淹沒的路段，沒想到後方突然湧起一道大浪，海水迅速衝上道路，老翁來不及騎離，瞬間連人帶車倒地。一名正在現場戒備的海巡人員見狀，立即衝上前，先將機車扶起、移至一旁，再協助老翁脫困，並將他帶到草地上，隨後再把機車牽離危險區域，所幸人車平安。

負責救援的海巡署第一三岸巡隊第二組主任陳甲臻表示，上午看到一名民眾騎車經過國際地標轉彎處，隨即遭大浪沖倒，他立即上前救援。由於民眾一度被機車壓住，先將機車移開，再把人扶起並確認身體狀況。老翁表示自己只是全身溼透，沒有明顯受傷，海巡人員隨後將他帶至一旁，並聯繫家屬前來接回。

影片曝光後引起網友熱議，有人認為颱風天仍騎車到海邊相當危險，也有人建議應加強岸際管制，避免類似情況再度發生。

第一三岸巡隊提醒，颱風期間岸際海象變化快速，巨浪可能突然越過堤岸或道路，民眾切勿前往海邊觀浪、戲水或冒險通行，以免遭浪襲落海或受困，也避免增加救援人員的風險。

此外，台東縣政府公告劃設警戒區後，海巡人員將依權責執行岸際巡查及警戒區管制勤務。民眾若未經許可擅自進入公告警戒區，將依災害防救法開立舉發單並函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲民眾配合管制，切勿以身試險。