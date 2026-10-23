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竹縣已20件颱風災情 路樹倒塌最多、4路段預警性封閉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影

薔琵颱風帶來強風豪雨，新竹縣截至今天上午11時已接獲20件災情，以路樹倒塌、停電及電桿損毀等為主，另有4處道路預警性封閉。縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。

新竹縣災害應變中心今天上午8時一級開設，全面掌握颱風動態及各地災情。楊文科表示，雖然薔琵颱風已減弱為中度颱風，但風雨仍相當強勁，尤其可能出現較大雨勢，縣府不敢掉以輕心，已針對易淹水地區加強整備。

楊文科上午前往竹北市豆子埔溪視察。工務處表示，前次巴威颱風後，已緊急清淤吳濁流橋至鐵道橋約450公尺、清出2500立方公尺淤積土方，並針對上游東山橋至安溪寮橋約4公里河道進行整理，增加通洪能力；施工中的水環境改善工程也預警撤離施工便橋、機具及材料。

楊文科也前往文興高中活動中心工地了解防颱措施，目前工區已加強固定外牆、施工架及圍籬，完成排水溝清理、沙包及抽水設備整備，並安排人員24小時值班。工程目前進度51.22%，預定2027年7月完工。

工務處指出，目前縣道、鄉道等編號道路已全面巡查及清淤，完成區域排水及下水道巡檢清疏1萬5100公尺；全縣127處縣管水位站、CCTV、淹水感測器、下水道水位計及橋梁監測設備，以及大型抽水機、水門等防洪設施，也均完成檢整。

因應山區可能出現較大雨勢，縣府已預警性封閉五峰鄉竹67線2K、北埔鄉竹37-1線3K、竹39-1線2.7K，以及竹北市博愛街816巷至新埔鎮褒忠路353巷的鳳山溪水防道路。

縣府災害應變中心統計，截至今天上午11時共接獲20件災情，包括路樹傾倒9件、電線電桿損毀、停電及路燈故障等民生基礎設施災情8件，另有鐵皮倒塌、廣告牌欲墜及其他災情各1件。

楊文科提醒，今天下午至明天可能是風雨較明顯時段，民眾非必要盡量不要外出，也避免前往山區或行經封閉路段。新竹縣今天全縣停止上班、停止上課，呼籲民眾配合各項防災措施。

新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。記者黃羿馨／攝影

薔琵颱風 路樹 楊文科 新竹

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