薔琵颱風強風襲嘉義逾2000戶停電 台電調重機具搶修

薔琵颱風來襲，嘉義沿海強風不斷，東石鄉多處傳出停電，台電緊急動員搶修。台電嘉義區營業處統計，截至上午10時，嘉縣累計曾停電2216戶，仍有2190戶未復電，其中東石鄉塭港、型厝地區受影響較大。嘉縣府上午召開第一次工作會報，嘉市災害應變中心也提升為一級開設，全力防範颱風可能帶來的強風及災害。

台電嘉義區處上午7時成立緊急應變小組，掌握各地停電情形，並調派搶修人力及吊臂車、昇空車、挖土機等重型機具，前往沿海地區搶修。現場已針對塭港地區進行變壓器吊掛及受損設備更換作業，盼儘速恢復供電。

台電表示，過往颱風期間，強風吹落招牌、雜物，或路樹倒塌壓斷電線，往往是造成線路跳脫及停電的主要原因。嘉義區處21日起即動員人力與昇空車，加強山區及易受風雨影響供電線路的樹木修剪、礙子清洗，並針對沿海及低窪地區的變電所、配電設備，檢查防水閘門、抽水機等防汛設備，同時確認配電自動化系統備援功能。

台電提醒，颱風期間將以人員安全為優先，依序按照「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、低壓線、接戶線」的順序搶修，無法針對個別用戶優先復電，請民眾耐心等候。若發現電線掉落或外物碰觸電線，切勿靠近、觸碰或自行撿拾，應立即撥打台電1911客服專線通報；招牌及懸掛物也應事先固定，避免遭強風吹落損壞電力設備。

縣府上午召開薔琵颱風第一次工作會報，縣長翁章梁擔任指揮官，聽取各局處防颱整備及災情處理情形。水利處表示，各鄉鎮市公所已整備5263個砂包、610個太空包，縣府另備有2萬個砂包、2000個太空包，並出動276部移動式抽水機；全縣23座滯洪池維持低水位，254站淹水感測器均正常傳輸，易淤積排水路段也已派員進駐待命。

強風帶來公共安全隱憂。縣府巡查台82線快速道路沿線22座大型廣告看板，發現往東石方向有座看板損毀，聯繫公所及業者拆除。布袋、水上、大埔及阿里山等4個鄉鎮今天停止垃圾清運；大林、東石、鹿草及番路等4鄉鎮暫停定時定點收運，餘鄉鎮市依風雨狀況調整作業。

市府昨晚9時30分，由市長黃敏惠召開工作會議，將災害應變中心提升為一級開設，要求各局處加強巡查易積淹水地區、道路排水設施、路樹、招牌及建築工地，並預先整備抽水、防汛、發電及通訊設備。

黃敏惠表示，去年丹娜絲颱風造成的災情，是市府持續精進防災整備的重要經驗。即使薔琵颱風中心未直接通過嘉義，外圍環流仍可能帶來強風及降雨，各單位不能掉以輕心，必須強化橫向聯繫及災情通報效率，並做好供電、供水與通訊等維生系統的應變準備。受颱風影響，嘉義市中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線市區公車，以及幸福巴士樂活1、2、3、5、6、7、8、9路全面停駛；YouBike 2.0凌晨2時起暫停營運，將視風雨情況恢復。今天社區及校園疫苗接種站取消。

嘉市府昨晚9時30分，由市長黃敏惠召開工作會議，將災害應變中心提升為一級開設。圖／嘉市府提供

嘉縣府上午召開薔琵颱風第一次工作會報，縣長翁章梁擔任指揮官，聽取各局處防颱整備及災情處理情形。圖／嘉縣府提供

薔琵颱風來襲，嘉義沿海強風不斷，東石鄉多處傳出停電，台電緊急動員搶修。圖／台電嘉義區營業處提供

薔琵颱風來襲，嘉義沿海強風不斷，東石鄉多處傳出停電，台電緊急動員搶修。圖／台電嘉義區營業處提供