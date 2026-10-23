薔琵颱風影響！華航、長榮航班表變動概況

薔琵颱風來襲，陸上颱風警報已發布，南投縣23日停止上班上課，竟仍有少數民眾清晨前往武嶺亭觀景。網友打開即時影像，有兩名遊客穿著雨衣站在武嶺亭，從畫面就能感受到強風吹襲，忍不住嘲諷「他們是打算飛起來嗎」，也有網友痛批，別把颱風假當成出遊假期，若發生意外，恐讓救援人員也得冒險上山。

2026-10-23 12:16