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薔琵颱風影響！華航、長榮航班表變動概況
受薔琵颱風影響，華航（2610）23日松山、桃園、高雄午後往返航班及台中全日往返航班取消。
華航表示，如遇航班取消、時間異動 2 小時以上或因班機時間調整導致轉機時間不足，更改訂位至14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。
華航將視颱風路徑變化，持續更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載 Mobile APP 或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。
長榮航空（2618）表示，受薔琵颱風影響，10月23日中午後歐美長程線全部取消，10月23日至10月24日中午前，部分往返桃園機場及松山機場之航班將取消。
長榮航空將持續觀察薔琵颱風之動態，機動調整航班，同時也提醒旅客出發前務必留意航班最新動態，相關航班異動資訊，請透過長榮航空官方網站。
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