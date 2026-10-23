快訊

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颳強風 午後3點淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線將停駛

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北捷運公司表示，考量旅客及列車運轉安全，淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線將從今天下午3點後停駛。聯合報系資料照
新北捷運公司表示，考量旅客及列車運轉安全，淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線將從今天下午3點後停駛。聯合報系資料照

中度颱風薔琵持續影響北台灣，據中央氣象署及天氣風險公司最新預報，新北市郊區今（23）日午後瞬間風力預測達9至12級。新北捷運公司表示，考量淡海輕軌安坑輕軌三鶯線位處郊區空曠地帶與高架路段，預報風速已達系統停駛標準，為確保旅客及列車運轉安全，三條路線將在下午3點停駛，環狀線維持每15分鐘一班。

新北捷運公司表示，薔琵颱風風勢變化快速且劇烈，淡海、安坑及三鶯線部分路段行經空曠或高架區域，容易受到強陣風影響。依據行車安全規範，淡海與安坑輕軌當瞬間風力達9級或10分鐘平均風力達6級即須停駛；三鶯線當瞬間風力達10級或10分鐘平均風力達7級亦須暫停營運。

新北捷說明，此次考量今日午後郊區預測風力已達到停駛門檻，經審慎評估沿線環境風險後，決定下午3點起實施預防性停駛，以最高防護標準降低行車危險，若風雨提前達停駛門檻，不排除隨即執行停駛。

至於環狀線仍維持每15分鐘一班。新北捷運公司已加派人員嚴密監控沿線風速與天候變化，若風勢加劇達到行車管制標準，將隨時機動採取降速、調整班距或暫停營運等措施，確保營運安全。

新北捷運公司呼籲，今日下午3點後請旅客避免前往淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線各車站候車，並盡早規劃替代交通方式或減少非必要外出，暫停營運的三條路線後續將待風雨趨緩後，由捷運工程人員進行軌道、供電及沿線設施安全巡檢，確認完全符合營運條件再恢復行駛。最新營運及復駛即時資訊，民眾可至新北捷運官網www.ntmetro.com.tw、「新北捷運」官方粉絲專頁或車站旅客資訊系統查詢。

薔琵颱風 安坑輕軌 三鶯線 淡海輕軌 新北捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北高灘地停車場下午4時起只出不進 晚間8時強制拖吊

北部颱風假湧搭車人潮！宜蘭線客運加開班次 今明可提供2.73萬座位

薔琵颱風來襲桃園停班停課 張善政坐鎮災變中心部署防颱

20縣市停班課 薔琵暴風圈周六罩全台

相關新聞

蔣萬安示警12級強陣風「非常嚴峻」 氣象團隊曝：薔琵類似納坦颱風

薔琵颱風籠罩全台，台北市長蔣萬安上午主持第2次工作會報指出，依照氣象團隊研判，台北市可能出現12級以上的強陣風，「這非常的嚴峻」；另，氣象團隊昨也分析歷史颱風，薔琵颱風類似過去的納坦颱風，當時在北市帶來最大陣風12級，造成4千件災情。

薔琵進逼明天颱風假？氣象署最新風雨預測 21縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，今天至明天上午風雨最顯著。明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署上午10時公布的最新風雨預測，明天達到停班停課標準有21縣市。

薔琵來襲百貨公司大規模停業！新光三越、台北101、SOGO等百貨全喊卡

中颱「薔琵」來勢洶洶，於今(23)日凌晨正式觸陸，為全台帶來強風豪雨。因應全台21縣市宣布停班停課，為保障顧客、專櫃人員與全體員工的人身安全，台灣實體零售業今日出現大規模休館潮，粗估全台有超過70間百貨商場於今日宣布暫停營業一天。

台東為何今清晨突放颱風假？副縣長王志輝揭急轉彎關鍵

颱風薔琵來襲，台東縣政府原先宣布今天正常上班上課，卻在清晨緊急改為停班停課，引發民眾熱議。副縣長王志輝表示，縣府過去一周持續掌握颱風動態，昨晚依據中央氣象署當時資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約3至4級，因此決定正常上班上課；但今天清晨氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，預估風力明顯增強，經縣長饒慶鈴與專業團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。

準「煙花」颱風上午8時生成 專家曝對台影響機率

目前太平洋地區有中度颱風薔琵，以及一個熱帶性低氣壓。根據日本氣象廳最新颱風情報，今天上午8時在關島東方遠海，有1個熱帶性低氣壓生成。如果成颱，將命名「煙花」颱風。

影／薔琵中颱來襲今清晨有人衝武嶺 網友怒問：出事誰救？

薔琵颱風來襲，陸上颱風警報已發布，南投縣23日停止上班上課，竟仍有少數民眾清晨前往武嶺亭觀景。網友打開即時影像，有兩名遊客穿著雨衣站在武嶺亭，從畫面就能感受到強風吹襲，忍不住嘲諷「他們是打算飛起來嗎」，也有網友痛批，別把颱風假當成出遊假期，若發生意外，恐讓救援人員也得冒險上山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。