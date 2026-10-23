薔琵颳強風 午後3點淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線將停駛

中度颱風薔琵持續影響北台灣，據中央氣象署及天氣風險公司最新預報，新北市郊區今（23）日午後瞬間風力預測達9至12級。新北捷運公司表示，考量淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線位處郊區空曠地帶與高架路段，預報風速已達系統停駛標準，為確保旅客及列車運轉安全，三條路線將在下午3點停駛，環狀線維持每15分鐘一班。

新北捷運公司表示，薔琵颱風風勢變化快速且劇烈，淡海、安坑及三鶯線部分路段行經空曠或高架區域，容易受到強陣風影響。依據行車安全規範，淡海與安坑輕軌當瞬間風力達9級或10分鐘平均風力達6級即須停駛；三鶯線當瞬間風力達10級或10分鐘平均風力達7級亦須暫停營運。

新北捷說明，此次考量今日午後郊區預測風力已達到停駛門檻，經審慎評估沿線環境風險後，決定下午3點起實施預防性停駛，以最高防護標準降低行車危險，若風雨提前達停駛門檻，不排除隨即執行停駛。

至於環狀線仍維持每15分鐘一班。新北捷運公司已加派人員嚴密監控沿線風速與天候變化，若風勢加劇達到行車管制標準，將隨時機動採取降速、調整班距或暫停營運等措施，確保營運安全。

新北捷運公司呼籲，今日下午3點後請旅客避免前往淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線各車站候車，並盡早規劃替代交通方式或減少非必要外出，暫停營運的三條路線後續將待風雨趨緩後，由捷運工程人員進行軌道、供電及沿線設施安全巡檢，確認完全符合營運條件再恢復行駛。最新營運及復駛即時資訊，民眾可至新北捷運官網www.ntmetro.com.tw、「新北捷運」官方粉絲專頁或車站旅客資訊系統查詢。