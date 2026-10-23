薔琵颱風逼近！南投204名登山客撤離 近4000名旅客取消住宿

薔琵颱風來襲，南投縣長許淑華今天上午前往聽災害應變中心聽取防災簡報，許淑華提醒，下午起風雨將逐漸增強，非必要勿外出或前往山區，縣府已協助204名登山客提前下山，另有近4000名旅客取消或延期住宿。

許淑華表示，中央氣象署22日下午2時30分發布南投縣海上、陸上颱風警報後，縣府隨即啟動應變機制，各鄉鎮市公所的開口契約廠商、大型機具、抽水機及沙包等均已完成整備，可依實際災情投入搶修及救援。

許淑華指出，南投近年累積多次颱風應變經驗，各單位已能迅速就位，完成聯繫與防災整備。不過，颱風路徑及風雨預報仍可能調整，民眾應持續關注中央氣象署及縣府最新公告，提前做好防颱準備。

山區旅遊也是此次防颱重點。許淑華表示，縣府已協助204名登山客提前下山，另有148隊、共513人經勸導後取消入山，近4000名旅客也取消或延期住宿。她感謝旅宿業者配合防颱措施，縣府並持續掌握洗腎患者、孕婦及其他有特殊需求民眾的狀況，必要時協助疏散及就醫。

縣府指出，薔琵颱風對南投的風力影響相對較小，但降雨仍不可掉以輕心，尤其竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉及仁愛鄉是主要降雨關注區域，23日至24日預估累積雨量可達150至200毫米。

截至今天中午，南投尚未發布淹水警戒，土石流及大規模崩塌警戒也尚未發布。縣府提醒，山區民眾及遊客應留意天候變化，避免前往山區或從事登山活動，以免遭遇突發性降雨及道路災害。