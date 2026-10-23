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蔣萬安示警12級強陣風「非常嚴峻」 氣象團隊曝：薔琵類似納坦颱風
薔琵颱風籠罩全台，台北市長蔣萬安上午主持第2次工作會報指出，依照氣象團隊研判，台北市可能出現12級以上的強陣風，「這非常的嚴峻」；另，氣象團隊昨也分析歷史颱風，薔琵颱風類似過去的納坦颱風，當時在北市帶來最大陣風12級，造成4千件災情。
北市氣象團隊昨分析，依照歷史情境，類似薔琵颱風是曾侵襲北市納坦颱風，當時為北市帶來最大的陣風達到12級，災情達到4千件，其中有一半是路樹傾倒，另外20%是電力停電。
蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報時指出，目前1999進線，還是有很多民眾詢問停車訊息，應還是要把資訊傳遞出去，提醒民眾注意如何停放車輛。
蔣萬安說，依照氣象團隊研判，台北市可能出現12級以上的強陣風，「這是非常的嚴峻」；預估路樹倒塌、廣告招牌懸掛物掉落、停電等災情，將會比預期還要嚴重，請消防局、工務局、環保局以及台電公司在接獲通報以後，以最快速度應變處置。
蔣萬安指出，如果需要跨局處支援，也要在第一時間通報，並且及時協調，這一點非常重要，包括像捷運局、水處等單位，如果有開口合約廠商可以支援的，要協助調度。截至目前，台北市總共接獲59件災情，其中還是以路樹倒塌最多，占受理案件47%。
蔣萬安提醒，目前氣象團隊資料，雨量集中在南港區、士林區、北投區、文山區，各區公所視風雨發展的趨勢，要審慎評估預防性疏散撤離工作，必要時應該提早執行，避免等到深夜風雨非常大時進行撤離，會增加執行作業的風險，也會影響民眾配合的意願，請各區公所密切留意。
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