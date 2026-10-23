影／薔琵中颱來襲今清晨有人衝武嶺 網友怒問：出事誰救？

薔琵颱風來襲，陸上颱風警報已發布，南投縣23日停止上班上課，竟仍有少數民眾清晨前往武嶺亭觀景。網友打開即時影像，有兩名遊客穿著雨衣站在武嶺亭，從畫面就能感受到強風吹襲，忍不住嘲諷「他們是打算飛起來嗎」，也有網友痛批，別把颱風假當成出遊假期，若發生意外，恐讓救援人員也得冒險上山。

有網友在社群平台分享，原本只是無聊想打開武嶺亭即時影像，沒想到竟發現颱風期間還有人在武嶺，直呼光看監視器畫面就能感受到風勢猛烈，佩服這些人真的是「勇士」。

貼文引發網友熱議，有人留言「他們是打算飛起來嗎」，形容現場風勢強到令人捏把冷汗。另有網友批評，陸上颱風警報發布，就是提醒民眾遠離危險地區，卻有人把停止上班上課當成多出來的假期，仍執意前往山區，甚至直言「出了事被天收了也活該」，認為這類冒險行為不只拿自己的生命開玩笑，也可能增加救援人員的負擔。

南投縣仁愛警分局提醒，颱風期間山區天候不穩，可能出現強風、豪雨、落石、土石滑落及路樹倒塌等狀況，加上夜間視線不佳，駕駛更難掌握路況。若遇道路中斷或車輛故障，救援人員前往現場的難度及風險也將大幅增加。

警方呼籲，民眾切勿因一時好奇或追求山景，在颱風期間冒險夜上武嶺，應以自身及家人安全為優先，避免非必要的山區活動，別讓一時興起的觀景行程，成為自己與救援人員的安全負擔。