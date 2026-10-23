賴總統視導中央災害應變中心 籲國人做好防颱準備

賴清德總統23日上午偕同行政院長卓榮泰視導薔琵颱風中央災害應變中心，視察薔琵颱風防災應變整備工作，並指示相關部會務必掌握最新情資，即時回應地方需求及落實各項應變措施。賴總統表示，中央會與地方通力合作，全力降低災害風險，共同守護人民生命財產安全，也呼籲國人注意氣象資訊，做好防颱準備。

賴總統抵達後，首先聽取簡報，了解目前防災整備情形。隨後致詞時表示，台灣民間有許多關於十月份颱風的描述，包括其變幻莫測及時常造成災情。稍早聽取各單位報告，薔琵颱風正持續影響台灣。依目前預報，今天到明天上午是風雨影響最明顯的時段。北部及東北部山區要嚴防豪雨以上等級降雨，中部及東部山區也要提高警覺。

賴總統指示，請相關部會務必掌握最新情資，並與地方政府保持密切聯繫，即時回應地方需求，確實落實各項應變措施。各地預防性撤離與收容工作也請逐一確認到位，優先照顧長者、行動不便者及有醫療需求的民眾。

賴總統表示，對於容易因道路中斷而受困的聚落，尤其缺乏直升機起降條件的地區，更要及早安排撤離，確認物資與備援通訊準備妥當。花蓮萬里溪堰塞湖及土石流潛勢區、易淹水地區都要持續監測，該封路就封路、該撤離就撤離，絕不能掉以輕心。

賴總統強調，水電、通訊、道路交通和民生物資都攸關民眾生活，請各單位依風險及地方需求，預置搶修人力和機具，備妥必要物資，國軍也應隨時支援救災。他也提醒，救災同仁的安全同樣非常重要，所有任務都要做好風險評估和安全防護。

賴總統提到，這次颱風適逢連假，他要呼籲國人多加注意氣象資訊，做好防颱準備，不要前往海邊觀浪或進入山區、溪流活動，並配合必要的撤離與管制。另外，此次颱風來襲也正逢九合一選舉進入最後階段，他要請所有候選人務必注意颱風警報，做好安全措施，避免因選舉而忽視颱風，造成災情。

最後，賴總統感謝所有警消、國軍、醫護，及水電、通訊、交通等第一線同仁堅守崗位。並表示，中央會與地方通力合作，全力降低災害風險，共同守護人民生命財產安全。